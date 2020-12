Una guida per tutte le mamme in dolce attesa con un elenco delle fragranze migliori per la gravidanza. Pronte a scoprire quali sono?

Fragranze migliori per la gravidanza: come fare la scelta giusta

A volte è proprio il segnale inequivocabile: sono tante le donne che scoprono di essere in dolce attesa proprio perché nauseate dal profumo che hanno sempre portato.

Quello che prima era un odore inebriante e piacevole, a un certo punto diventa insopportabile. A quante di voi è già successo? A tante, lo sappiamo. Ma questo non vuol dire che dobbiamo per forza rinunciare a indossare un profumo, soltanto che dobbiamo optare per nuove scelte.

Questa guida alle fragranze migliori per la gravidanza, vi aiuterà a fare la scelta giusta tra le tante sensazioni olfattive provate, così da non rinunciare più al profumo.

Come scegliere il profumo in dolce attesa

La gravidanza è un periodo di grandi cambiamenti, forse i più importanti della vita di una donna. E tra le tante cose da modificare, oltre le abitudini e gli abiti, troviamo anche i profumi.

Ce ne sono alcuni particolarmente indicati per chi è in dolce attesa, note olfattive delicate che non disturbano i sensi della futura mamma. Tra le fragranze migliori per la gravidanza troviamo le note agrumate o quelle fresche.

Da evitare, sicuramente, ci sono i profumi caratterizzati da ingredienti troppo dolci e zuccherini. Le fragranze acidule sono quelle migliori perché tengono a bada la nausea.

Fragranze migliori per la gravidanza: trucchi e consigli per una scelta intelligente

Ci sono alcune fragranze che, più delle altre, non solo non provocano la nausea, ma la combattono. Tra queste troviamo il profumo di zenzero, un prezioso alleato che aiuta anche ad attenuare gli sbalzi d’umore.

In generale il consiglio è quello di optare per scegliere note rassicuranti, come possono essere quelle a base di latte. Anche la concentrazione di note floreali nel profumo possono rivelarsi una scelta vincente, in questo caso molto favorite sono le acque profumate.