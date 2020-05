“Ho avuto paura quando ho visto l’ecografia”. Una gravidanza su 15 milioni "Ho avuto paura quando ho visto cosa c'era dentro di me" Le parole di una donna dopo la sua prima ecografia, succede in un gravidanza su 15 milioni

Spesso la vita ci sorprende con bellissime sorprese. “Ho avuto paura quando ho visto cosa c’era dentro di me” Le parole di una donna dopo la sua prima ecografia, una sorpresa che succede in un gravidanza su 15 milioni. Sembra praticamente impossibile, quindi Taylor Becher e Lance Thompson sono rimasti scioccati quando hanno ricevuto la notizia.

La donna non riusciva a credere a ciò che il ginecologo le aveva appena comunicato: aspettava 4 gemelli identici. I genitori avevano già un bambino di 21 mesi, ed erano molto felici di sapere che presto gli avrebbero dato una sorellina. Tuttavia, l’ecografia evidenziava la presenza di più bambini. Hanno ricevuto la notizia durante l’ecografia dell’ottava settimana di gravidanza. “Ho avuto paura quando ho saputo che c’erano così tanti bambini dentro di me.”

La vita di Taylor ha preso una svolta enorme. La sua preoccupazione principale era garantire la salute di tutti i bambini. Dopotutto, le gravidanze multiple possono essere un po’ complicate, quindi ha dovuto affrontare la maggior parte della gravidanza a letto.

Una volta raggiunte le 31 settimane e sei giorni, i bambini nacquero con un taglio cesareo. Il bambino più piccolo è Lakely e pesava 952 grammi. Il più grande era Sawyer che pesava un chilo e mezzo.

“Ci sono stati momenti in cui ho fatto ricerche su Google, ma l’unica cosa che ho concluso è stressarmi di più. Lance era l’unico che riusciva calmarmi. Mi ripeteva che sarebbe andato tutto bene. “

I mesi precedenti sono stati davvero difficili. La madre non ha fatto altro che temere il peggio, ma grazie al supporto del suo partner, è riuscita a concentrarsi su pensieri positivi, e a riposarsi per il bene dei suoi bambini. Fortunatamente, la nascita di Sawyer, Kennedy, Aurora e Lakely fu un completo successo.

“Eravamo preoccupati per Lakely perché durante l’intera gravidanza pesava sempre meno delle altre. Tuttavia, alla nascita tutti hanno avuto bisogno di assistenza respiratoria tranne lei. “



Non avevano mai immaginato che avrebbero potuto affrontare una gravidanza multipla, ma ora sono ansiosi di tornare a casa per celebrare l’arrivo delle piccole. La famiglia vive nel Minnesota, negli Stati Uniti. Ora, la più grande preoccupazione è che Linden, il fratello maggiore, possa essere geloso dell’arrivo delle sue sorelle.

Durante la gravidanza, ha sempre mostrato il suo pieno sostegno. Finora, Linden non ha potuto incontrarle perché non gli hanno permesso di entrare in ospedale. Ma molto presto si riuniranno sotto lo stesso tetto.