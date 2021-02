Le tre cose che rimangono sul corpo della donna dopo un parto cesareo

Parto cesareo e segni lasciati sul corpo della donna. Dopo aver partorito “chirurgicamente”, per necessità e perché non era possibile il parto naturale, a livello dell’addome della neo mamma rimangano delle cicatrici che ci ricorderanno a lungo (e talvolta per sempre) della nascita dei nostri bambini. Quali sono i segni più comuni?

Fonte Pixabay

Il parto cesareo non sempre è indolore come si crede. Magari si arriva a questa soluzione dopo ore di travaglio e dolori immaginabili, quando ci si accorge che non ci sono altre alternative per far nascere in tutta sicurezza il bambino.

Dopo il taglio cesareo, poi, la donna sperimenta spossatezza, stanchezza, malessere, dolore per alcuni giorni. Ricordiamoci che ha anche molti più punti di una donna che ha partorito con parto naturale. Senza tralasciare, poi, i segni che questo intervento chirurgico lascia sul suo corpo.

Ci sono dei cambiamenti e delle cicatrici che il parto cesareo porta con se e accompagnano la donna per il resto della vita.

Parto cesareo, segni sul corpo femminile

Sono almeno tre i segni che questo intervento chirurgico che ci permette di abbracciare nostro figlio lascia di solito sul nostro corpo.

Fonte Pixabay

La cicatrice post parto. Rimarrà praticamente per sempre. Molto più evidente nei primi tempi, con il passare degli anni diventerà la testimonianza di una nascita magari non facile, ma anche di una bella soddisfazione quando abbiamo stretto nostro figlio o nostra figlia tra le braccia. Attenzione, perché all’inizio potrebbe dare molto prurito. Addome rilassato. Dopo la gravidanza e il parto cesareo la muscolatura a livello addominale perde inevitabile il suo tono muscolare. Per questo si consiglia l’uso di una panciera fatta appositamente per chi ha appena partorito. Pancia gonfia. A differenza del parto naturale, il parto con taglio cesareo potrebbe lasciare una pancia gonfia che sembra ancora quella di quando eravamo incinta. Soprattutto perché riusciamo a muoverci poco a causa dei dolori.

Fonte Pixabay

Se siete in dolce attesa, chiedete consiglio al vostro ginecologo su come affrontare questi disturbi.