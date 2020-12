Amiche, mamme e sorelle: se avete nella vostra vita un’amica in dolce attesa è il momento di leggere questa guida per organizzare il miglior baby shower di sempre.

Cos’è il baby shower? E perché ogni mamma dovrebbe organizzarlo

Si tratta di una festa di tradizione statunitense che è entrata di diritto anche nelle nostre, di tradizioni. Una celebrazione tanto bella quanto importante: una festa in onore del bambino che nascerà.

Si organizza, solitamente, all’ottavo mese, proprio verso la fine della gravidanza ma, le mamme, non devono farci nulla. Il galateo, infatti, suggerisce che ad organizzarlo devono essere le amiche o i parenti.

Come funziona il Baby Shower?

Il baby shower solitamente è una festa con pochi partecipanti, quelli più stretti. La location prediletta è quella della casa dei futuri genitori o di un’amica che ha abbastanza spazio per ospitare gli invitati.

Un Baby Shower che si rispetta deve avere un tema, il fil rouge che lega tutti gli elementi della festa: dalla torna, alle decorazioni. Il tutto, ovviamente, è correlato al sesso del futuro nascituro. Se questo non si conosce, il consiglio è quello di optare per colori e tematiche neutre.

Come si organizza una festa per celebrare l’arrivo di un bebè

Il Baby Shower si organizza quasi sempre all’ora della merenda con un menù che comprende tipicamente dei dolci. Può essere anche organizzato sotto forma di brunch, il consiglio è quello di non far mancare mai anche una piccola parte salata.

Uno dei momenti più attesi della festa è quello della consegna dei regali, sì, gli invitati devono munirsi di un piccolo dono per il futuro nascituro ma anche chi organizza la festa deve preparare un dono. Una sorta di bomboniera/ricordo per memorizzare nelle menti degli invitati una festa incredibile.

Trucchi e consigli per un Baby Shower perfetto

Per una festa celebrativa in piena regola, il consiglio è quello di preparare anche degli inviti contenenti le informazioni di base, ovvero data, orario e luogo. Gli inviti possono essere spediti cartacei oppure via e-mail.

Attenzione anche alla scelta del tema del party: potete creare un invito in coordinato oppure scegliere dei temi neutri. Ovviamente, la scelta del tema è la cosa più ricercata, nonché quella che vi farà perdere più tempo.

Generalmente si sceglie un tema in linea con lo stile dei bambini: palloncini, principesse, ciucci e colori tipici del sesso del futuro nascituro.