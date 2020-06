Prende la pillola, ma rimane comunque incinta di tre gemelli al primo appuntamento Quando dicono che la pillola non è sicura al 100% credeteci. Una donna è rimasta incinta al primo appuntamento. E ha partorito tre gemelli!

Cosa si fa solitamente al primo appuntamento con l’uomo che ti rimarrà accanto per il resto della tua vita? Si va al cinema. Si esce per una pizza o una cenetta romantica. Oppure si va a fare sport. Hannah Donaghue è rimasta incinta di tre gemelli. Nonostante prendesse la pillola anticoncezionale. Che è vero che non è sicura al 100%!

Hannah Donaghue è una ragazza di 29 anni che vive nel Regno Unito. Ha sempre preso la pillola anticoncezionale per evitare gravidanze indesiderate. Se usate correttamente, infatti, la percentuale di efficacia è del 99%, anche se nella pratica comune si attesta al 91%. Nel suo caso non ha funzionato… Proprio per niente!

Si era da poco lasciata con il fidanzato e non era alla ricerca di niente di serio. Poi ha incontrato Ben a una festa. I due si sono incontrati una sola volta. Ma poche settimane dopo Hannah Donaghue ha avuto un sanguinamento strano. E il dottore ha detto che forse era incinta: “Mi sono sdraiata sul lettino, l’ecografista ha fatto scorrere lo scanner sulla pancia. E ha detto: C’è un battito cardiaco. E ce n’è anche un secondo“. E poi ha aggiunto: “E c’è anche il terzo“.

La donna pensava scherzasse. E invece era tutto vero. Hannah Donaghue ha chiamato Ben Fagan, il padre dei bambini. Lui è arrivato ed è rimasto insieme a lei. Nemmeno lui poteva crederci. “Non mi aspettavo di rimanere incinta di un bambino di nuovo. Figuriamoci di tre!“.

I due hanno parlato e Ben le ha assicurato che non l’avrebbe lasciata da sola. Non volevano però affrettare le cose. Così hanno continuato a frequentarsi come se nulla fosse, mentre lei era già incinta. Alla fine, dopo 32 settimane sono nati con parto cesareo due bambine e un bambino, Ella Rose, Kasey e Lester.

“Erano così piccoli, ma erano davvero forti e ci hanno permesso di portarli a casa dopo 18 giorni. A quel punto, Ben si era trasferito e per le prime settimane sembrava che un turbine avesse colpito la casa”. Non era la prima volta per lei. Era già rimasta incinta due volte nonostante il contraccettivo. “I tre gemelli hanno più che raddoppiato la nostra famiglia. Ho anche venduto la Mini per un’auto a 7 posti. E ho rinunciato alla pillola“.