I tipici comportamenti dei figli unici

Quali sono i comportamenti dei figli unici che dobbiamo tenere in considerazione proprio per il fatto che sono tipici di chi è cresciuto o sta crescendo senza fratelli o senza sorelle? Non dobbiamo mai sottovalutare il fatto di essere gli unici figli di casa, perché ci sono degli atteggiamenti che possiamo portarci dietro anche da adulti.

Fonte Pixabay

Non si possono fare generalizzazioni, ma ci sono dei comportamenti che sono comuni in tutti i figli unici. Proprio per il fatto di essere cresciuti da soli.

Non possiamo fare di tutta l’erba un fascio, ma chi ha avuto a che fare con bambini, ragazzi o adulti cresciuti senza la compagnia di un fratello o di una sorella, potrebbe ritrovarsi in questi sei atteggiamenti comuni.

Fonte Pixabay

I figli unici hanno bisogno di socializzare

Giocano sempre da soli, chiaro che appena veduto un’altra persona della loro età corrono a darsi da fare e farsi nuovi amici.

Sono più possessivi con i loro giochi

Se in un primo momento, nella foga del gioco, concedono i loro giocattoli, sono più veloci a richiederli indietro. Percheè non hanno imparato la condivisione con fratelli e sorelle.

I figli unici sono più gelosi

Perché non hanno mai dovuto condividere l’amore di mamma e papà con nessun altro. E quindi se li vedono con un bimbo in braccio potrebbero fare scenate.

Fonte Pixabay

I figli unici potrebbero apparire anche più viziati

Anche se non è proprio del tutto vero, dipende dall’educazione che ha avuto.

A volte invidiano chi ha fratelli o sorelle

E li guardano da lontano pensando come potrebbe essere la loro vita con accanto qualcuno con cui condividere gioie, dolori e litigate.

Fonte YouTube Archè Psicologia [Monteverde] – Studio di Psicoterapia e Valutazione Psicologica

Lo sapevi che però hanno un forte senso artistico?

Perché abituati a star da soli giocando, hanno più fantasia.