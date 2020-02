Il contratto dei sogni per ogni madre Con tre figli adolescenti si era stufata di trovare la casa sempre in condizioni pietose e non ricevere mai aiuto dai suoi figli. Questa geniale madre escogita un modo per farsi aiutare, un contratto con i propri figli, che le ha cambiato la vita ed è stato seguito da migliaia di madri.

Avere figli e gestire una casa non è facile, molte volte sembra che tutti i compiti ricadano sulla madre, ma tutti abbiamo bisogno di contribuire con il nostro granello di sabbia per condurre una vita il più ordinata e confortevole possibile. Una madre è riuscita a ricevere aiuto dai suoi figli. Katrina vive nella città di Horsham nel Regno Unito.

Ora vuole far conoscere il suo segreto in modo che le persone in tutto il mondo inizino a seguire le sue orme. Katrina Neathey è la madre di tre adolescenti e tutte sappiamo benissimo che le faccende domestiche possono diventare estenuanti. I figli di Katrina hanno 19, 18 e 13 anni.

Ha trascorso tutta la sua vita cercando di mantenere l’ordine in cucina e nelle stanze, ma avevano l’abitudine di lasciare tutto fuori posto e completamente sporco. Dopo molti anni, decise che le cose dovevano cambiare. Non voleva passare tutta la sua vita in questo modo e cominciò a prendere misure serie.

“Voglio optare per un lavoro a tempo pieno e devo sapere che la mia casa non si trasformerà in caos completo”.

Hayden, Joshua e Olivia devono ora firmare contratti per aiutare a mantenere la casa in ordine e pulita. Il documento ha 10 compiti estremamente chiari e se per qualche motivo non sono conformi devono pagare le conseguenze. Joshua e Hayden devono pagare una multa di $ 6.

“Fa male ai ragazzi dover perdere denaro dalle loro tasche.” Olivia è un po’ più giovane e non ha un lavoro, quindi se per qualche motivo dovesse rompere il contratto, deve consegnare il suo telefono cellulare a sua madre per un paio di giorni. “In passato nascondevano vestiti e piatti sporchi nei loro armadi. Ho anche trovato bicchieri di latte in cattive condizioni.”

Per alcuni, questo può essere un po’ estremo, ma Katrina è sicura che i compiti sulla lista siano davvero facili da svolgere. I ragazzi non possono mangiare o bere bevande nella stanza, devono tenere il letto in ordine, portare i piatti sporchi in cucina, nel lavandino e un paio di altre cose. “Questo ha reso la mia vita molto più semplice. Non devo rimproverarli inutilmente ogni volta. È stato meraviglioso per tutti. ”

Uno sguardo alla casa della famiglia Neathey mostra che questa dinamica sta dando i suoi risultati. Le madri di tutto il mondo hanno deciso di seguire il loro esempio e ora la pubblicazione di Katrina è diventata completamente virale.

Vorresti che i tuoi figli firmassero un contratto come questo?