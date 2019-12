Il nome da bambina che piace di più in Italia Qual è il nome da bambina che piace di più in Italia? Ecco quelli che hanno scelto i neo genitori italiani

Quali sono i nomi da bambina più amati in Italia? Quali sono stati quelli che sono stati maggiormente scelti dai neo genitori italiani che hanno appeso sulla porta di casa un bel fiocco rosa? Siete curiosi di sapere quali sono i nomi più gettonati? Non è che cambia molto dall’anno scorso, a dire il vero.

Sia se volete dare a vostra figlia uno dei nomi più trendy in Italia sia se volete evitarlo, per impedire che a scuola chiamando il suo nome si girino praticamente tutte le quote rosa della scuola, sappiate che ogni anno l’Istat svela l’elenco dei nomi più popolari. In classifiche sia nazionali sia regionali, per capire dove piacciono di più i nomi più alla moda.

Il nome femminile che piace di più è Sofia. Dal 2007 è cresciuto il numero di bambine che portano questo nome, un po’ in tutto lo stivale. Ci sono però due regioni in Italia dove non sembra avere lo stesso successo che altrove: sono la Valle d’Aosta e la Liguria. Probabilmente qui i neo genitori preferiscono altri nomi per le loro piccole principesse.

Se Sofia è al primo posto ormai da qualche anno, in seconda posizione troviamo Aurora, un nome che piace soprattutto in Sicilia. Terzo gradino del podio, invece, Giulia. Lo sapete che il nome Giulia spopola da anni nel Lazio? E da qualche tempo ha cominciato a conquistare i cuori dei neo genitori anche in Toscana.

E nelle altre regioni d’Italia? In Basilicata spopola Francesca, mentre per i neo genitori campani, calabresi e pugliesi il nome più bello è Martina. Emma, invece, è il nome che piace di più in Lombardia.

Se i genitori sono stranieri, la classifica cambia: i genitori albanesi amano i nomi Amelia, Aurora, Emily o Noemi, i marocchini Malak, Aya e Sara, i cinesi Maria, Sofia, Alessia o Giulia.