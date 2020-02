Il piccolo artista Lascia un attimo il suo bambino di due anni da solo in soggiorno, ma pochi minuti dopo sente la sua risata. Corre in soggiorno e scoppia a piangere e ridere contemporaneamente quando vede cosa ha combinato il piccolo alla sua televisione da 2200 dollari

I bambini sono persone con una creatività unica e idee che spesso mettono i genitori in gravi difficoltà. Questa storia ci porta a Eli, un ingegnoso bambino di 2 anni che ha approfittato del fatto che sua madre avesse lasciato la stanza per fare un’opera d’arte con una crema densa sullo schermo di una televisione da $ 2.100.

Lasciare il più piccolo della casa da solo con una crema a portata di mano è sinonimo di pericolo. Ci sono molte invenzioni che passano attraverso le loro teste irrequiete! Sarah Wruck, madre di quattro figli, Oliver, 13, Noah, 8, Eli, 2 e Ben, 1, ha lasciato Eli e Ben nel soggiorno mentre andava in cucina per preparare rapidamente la cena.

Ma non erano passati più di cinque minuti, quando sua madre sentì le risate birichine dei suoi figli che venivano dalla stanza accanto. Alla domanda su cosa stessero facendo, Eli rispose dalla porta che stava dipingendo.

Sarah non perse tempo e andò subito a vedere cosa stava succedendo, quando arrivò nella stanza non riuscì a credere a quello che avevano fatto in pochi minuti. Lo schermo della TV era coperto da uno spesso strato di crema per pannolini che aveva lasciato su un fasciatoio.

“Quando ho visto cosa è successo, ho urlato. Non ci potevo credere. Stavo vivendo una combinazione di risate e pianti. Non riuscivo a credere a quanti danni avessero fatto in così poco tempo. Ero in cucina da meno di cinque minuti”, ha detto Sarah.

Sarah ha ammesso di aver immaginato che stessero facendo qualcosa perché erano troppo silenziosi, ma non avrebbe mai immaginato che suo figlio avrebbe usato lo schermo come tela e la spessa crema per pannolini come vernice.

“Ama l’arte. Ha scarabocchiato sui muri prima con pennarelli, e per lui stava solo dipingendo. Sembrava molto orgoglioso di ciò che aveva fatto “, ha aggiunto Sarah

C’è voluta più di un’ora per rimuovere la crema. Sarah ha usato panni asciutti, detergenti per vetri fino a quando è riuscire a rimuovere tutto mentre il padre faceva il bagno al bambino.

“La crema per pannolini sembra essere una di quelle cose con cui i bambini adorano giocare, non ho idea del perché. Non lo sai mai con i bambini, e da quello che ho imparato, il silenzio è molto pericoloso ” , ha detto Sarah.

Fortunatamente, la televisione si è accesa e ha funzionato normalmente. I genitori del piccolo hanno saputo riconoscere che a quell’età danno libero sfogo alla creatività e devono essere costantemente monitorati.