Il suono della gioia quando un bambino sordo ascolta per la prima volta la voce della mamma Avete mai ascoltato il suono della gioia? Sicuramente è quello di un bambino nato sordo che per la prima volta sente la voce della sua mamma

Vi siete mai chiesti quale possa essere il “suono della gioia”? Quale può essere la melodia che indica il massimo grado di felicità che un essere vivente possa mai sperimentare nella vita? Ebbene, ora sappiamo qual è. È il suo emesso da un bambino nato sordo quando per la prima volta ascolta la voce della sua mamma.

Quando i bambini vengono al mondo, prima di ritornare a casa dopo il parto e dopo i giorni trascorsi in ospedale, vengono sottoposti a un test dell’udito. Diagnosticare precocemente problemi all’udito è assolutamente fondamentale, per poter aiutare i piccoli che hanno problemi uditivi a poter condurre una vita normale. Anche con l’aiuto di piccoli ausili medici.

Anche i neonati possono tornare a sentire grazie ad apparecchi acustici e impianti cocleari. Diamo l’udito per scontato. Ma potete immaginare cosa voglia dire per un neonato che è nato nel silenzio e che ha vissuto i primi mesi di vita nel silenzio ascoltare qualche suono per la prima volta? Non un suono qualsiasi, però. Ma quello della voce della propria mamma.

Questo è il suono della gioia. È la reazione di una bambina inglese di nome Georgina che per la prima volta a quattro mesi di vita è in grado di percepire il suono della voce della mamma. E la sua reazione è davvero unica e commovente: impossibile non essere profondamente toccati nel cuore.

A Georgina sono stati diagnosticati gravi problemi uditivi durante il test dell’udito neonatale. A 4 mesi ha ricevuto il primo set di apparecchi acustici e la mamma ha deciso di registrare il momento strappalacrime nel quale sua figlia per la prima volta ha sentito la sua voce. La bambina emette dei suoni dolcissimi e adorabili, perché sta capendo cosa sta succedendo.

Sicuramente è uno dei momenti più adorabili che vedrete mai nella vostra vita.