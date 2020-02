Il viso del piccolo era marrone Allatta il suo piccolo di 5 mesi come ha sempre fatto, ma quando il piccolo finisce la poppata lei lo guarda in faccia e resta senza parole. Il viso del piccolo era marrone. Ecco cosa è accaduto

Diventare madre non significa che una donna debba trascurare il suo aspetto, al contrario, è in questa fase della vita che sembra più bella che mai e con uno speciale bagliore negli occhi risultato della grande gioia che un bambino porta. Di questo è ben consapevole una giovane madre di 20 – anni, di nome Keziah Jozefiak.

La donna ha deciso di farsi più bella del solito per festeggiare il 14 febbraio con il suo compagno, senza immaginare che la sua crema autoabbronzante sarebbe finita sulla faccia di suo figlio di soli 5 mesi. Come molti genitori sapranno sicuramente, ai piccoli non importa affatto quanto possano essere romantici i piani di San Valentino e i piani di preparazione della data di Keziah sono stati interrotti dal suo bambino affamato, di nome Raf.

Il bambino si nutre esclusivamente di latte materno, quindi la giovane madre ha solo pensato di placare il suo appetito e non si è preoccupata di rimuovere la sua finta abbronzatura per dargli da mangiare.

È necessario attendere un considerevole periodo di tempo affinché il bronzer si asciughi e, in questo modo, non finisca per diffondersi ovunque. Sfortunatamente per Keziah, la crema non aveva avuto la possibilità di asciugarsi quando ha iniziato a dare da mangiare a Raf.

Quando l’adorabile Raf fu soddisfatto, Keziah non poté fare a meno di ridere quando lo guardò in faccia. Un cerchio di finta abbronzatura gli coprì completamente la bocca, la parte inferiore del naso e del mento, facendolo somigliare in modo sorprendente al volto di Homer Simpson.

Da allora, le immagini esilaranti del sorridente Raf non hanno smesso di inondare i social network, condivise più di 100 mila volte. “Quando ho guardato Raf, ho riso. Non potevo credere che l’abbronzatura gli avesse lasciato la bocca simile a Homer Simpson ”, ha detto la madre.

Keziah dice che è la prima volta che le succede una cosa simile, ma per fortuna non è stato dannoso per la salute del piccolo. Quello che è successo non è stato altro che un momento divertente. “È la prima e sicuramente l’ultima volta che lo nutro con l’abbronte. Non mi era mai venuto in mente che avrei potuto trasferirlo a lui. Ho fatto una foto e l’ho inviata ai miei amici e anche loro hanno riso ”, ha detto la donna.

La madre di solito si abbronza una volta alla settimana, applicandola sempre di notte, quindi non finisce mai sul piccolo Raf . E che lezione ha imparato dopo aver trascorso più di un’ora a rimuovere il prodotto dal viso del bambino.

“Mi ci è voluta un’ora per rimuovere correttamente l’abbronzatura dal suo viso, ma per lui è stato molto divertente. Ho usato olio per bambini e salviettine umidificate, è risultato lucido e pulito “, ha detto la madre. Non c’è niente di più tenero di un dolce bambino. Riempiono sempre il mondo di gioia con i loro eventi unici e non cessano mai di sorprenderci.