International Day of Families, celebrare la famiglia Il 15 Maggio è l'International Day of Families, l'evento che ci ricorda che la famiglia è sempre al nostro fianco

Vicina o lontana, numerosa o “essenziale”, storica o di recente formazione, la famiglia merita sempre di essere onorata! È a questo forse che serve il l’International Day of Families, il giorno dedicato alla famiglia, quello che celebra i legami veri e autentici, che non devono essere per forza di sangue.

Un giorno che ci ricorda che non importa dove siamo o dove andiamo perché nelle nostre vite ci sarà sempre una certezza, quella che in qualunque momento della vita torniamo, la nostra famiglia sarà sempre lì, pronta ad accoglierci e a supportarci. Una mamma, una zia che è una seconda mamma, una nonna che, nonostante la stanchezza e l’età è sempre pronta ad esserci per i suoi nipoti e per la famiglia intera.

Che non si stanca mai di cucinare, di svegliarsi all’alba per portare in tavola i migliori piatti della tradizione familiare perché sì, anche questa è la famiglia. Al di là dei generi e delle distanze, dei legami di sangue e di fatto, la famiglia è composta da quelle persone che ci sono e che ci saranno per sempre, senza legami di sangue o generazioni.

Perché infondo in realtà lo sappiamo bene che non serve un giorno per ricordare quanto le persone che fanno parte della nostra vita la rendono così speciale con la loro sola presenza, ma un istituire una giornata intera e mondiale che celebri la famiglia nel suo senso più ampio è doveroso.

Perché è lì, insieme alla famiglia, che potremmo sempre sentirci a casa. Perché è ancora tra le braccia di quelle persone che ci sentiremo a sicuro ogni volta che il nostro mondo sta per crollare, perché loro sapranno accoglierci, come solo una famiglia sa fare.

Perché la famiglia è il luogo più reale dove possiamo andare, il regalo più bello che la vita ci ha fatto.