La bimba arrabbiata Le foto virali della bambina di 2 anni che è venuta al mondo arrabbiata, sta facendo impazzire il web

Generalmente il viso dei neonati ha un’espressione serena, ed è molto comune che sorridano spesso anche mentre dormono, per loro quel gesto è anche un riflesso. In giovane età non sono in grado di rispondere a tutti gli stimoli emotivi con gesti volontari. Di solito si fanno sessioni fotografiche quando hanno pochi giorni per sfruttare i loro intervalli di sonno più lunghi, il risultato sono immagini che catturano tutti per la tenerezza dei più piccoli.

I fotografi specializzati nel lavoro con i bambini si impegnano a creare il miglior ambiente possibile e offrono ai genitori un ricordo memorabile del loro piccolo. Questa volta, le foto di un bambino hanno suscitato scalpore nelle reti. Lei è venuto fuori dagli schemi tradizionali per diventare la bimba “arrabbiata”, l’espressione del suo viso è diverso da quello che siamo abituati a vedere.

Si chiama Luna, quando è nata i suoi genitori volevano fare foto per immortalare quel ricordo speciale dei suoi primi giorni di vita. Due settimane dopo la sua nascita, i genitori di Luna avevano la sessione fotografica desiderata in attesa di vederla sorridere, ma l’idea non le piaceva affatto.

Nessun sorriso era disegnato sul viso di Luna, teneva sempre la fronte corrugata e la bocca serrata, sebbene il suo viso potesse non essere arrabbiato, era come quello di qualcuno che è molto arrabbiato.

“Sembra arrabbiata dal primo giorno, non sappiamo se è il suo umore o semplicemente non le piacciono le foto o le interazioni”, ha detto il padre. La sessione fotografica della piccola Luna è durata un’ora e mezza, durante tutto quel tempo che è rimasta calma, è stata sveglia e attenta a ciò che le stava accadendo intorno.

Justine Tuhy è stata la fotografa responsabile del lavoro diventato virale sulle reti generando la reazione di migliaia di persone che commentano l’adorabile bambina “che è nata arrabbiata “.

“Mi chiedo sempre cosa pensano esattamente i bambini quando sono svegli”, ha detto il fotografo.

Sarebbe interessante sapere cosa stesse pensando Luna quando aveva quella faccia infastidita che ha toccato così tante persone, perché, anche se finge di sembrare furiosa, è sempreadorabile.

La famiglia di Luna, dall’Ohio, negli Stati Uniti, ha condiviso le foto della bambina senza immaginare che avrebbero causato così tanto impatto, ora è una celebrità.