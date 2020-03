La donna era alla clinica per l’aborto quando all’improvviso accadde qualcosa La donna era alla clinica per l'aborto quando all'improvviso accadde qualcosa

Kimberly Henderson non era al suo apice nella vita. Aveva tre bocche da sfamare a casa e il suo ragazzo la tradiva costantemente. Fu allora che arrivò una notizia ancora più terrificante: era di nuovo incinta del suo quarto figlio. In quel momento di panico, la donna non sapeva cosa fare. Spaventata dalle conseguenze di un nuovo bambino, indecisa si diresse verso una clinica per interrompere la gravidanza.

Tuttavia, un segnale divino arrivò in modo assolutamente inaspettato. La donna era alla clinica per l’aborto quando all’improvviso accadde qualcosa. Con la camicetta rosa bagnata dalle lacrime, Kimberly ha deciso di scrivere un post per condividere la sua storia con tutti.

“Oggi sono andata alla clinica per l’aborto, ho preso la decisione”, inizia la sua storia, “Il mio ragazzo mi tradiva, ho tre bambini piccoli ed ero seduta da sola, non riuscivo a vedere i volti delle persone tra le lacrime. Le persone vivevano la vita intorno a me, mangiavano fast food, mandavano messaggi e ridevano. Ed io ero un disastro, avevo la testa bassa e la faccia inzuppata di lacrime. Stavo cercando di convincermi che questa era la cosa migliore per me, mi chiedevo perché ciò fosse accaduto. Ho cercato di convincermi e giustificarlo ”.

“Il mio cuore era pesante, come se volessi prendere una decisione orribile e Dio mi ha inviato segnali di non farlo. Quando mi sono svegliata questa mattina, mia figlia era malata e ho dovuto trovare una babysitter, mi sono persa, la mia macchina si è rotta per circa 15 minuti. Ero in ritardo. Ho chiesto a Dio di darmi un segno e la forza di alzarmi e uscire di lì.”

La testimonianza continua: “Sono riuscita ad arrivare in clinica. La signora mi ha chiamato. È stato l’ultimo momento per cambiare idea. Ho preso il mio portafoglio e ho iniziato a cercare il mio documento d’identità. Improvvisamente, un piccolo foglio cadde dal portafoglio, era un foglio che una coppia aveva lasciato sul tavolo sabato pomeriggio mentre stavo lavorando e avevo scritto qualcosa.

“Quindi non temere, perché io sono con te, non essere angosciata, perché io sono il tuo Dio. Ti rafforzerò e ti aiuterò, ti sosterrò con la mia vittoriosa mano destra. Isaia 41:10 ” Kimberly sapeva che da sempre Dio le stava parlando, chiedendo, supplicando di non farlo. Ma Dio non impone la sua volontà, l’unica cosa che fa è inviare messaggi per seguire il suo cammino perché lo conosce meglio e sa come condurre alla felicità.

E, soprattutto: protegge la vita. Sempre. E Kimberly è l’esempio perfetto di una donna cosciente e abbastanza aperta da capire i suoi segnali. Poco dopo aver letto il messaggio, due delle sue migliori amiche l’hanno chiamata dicendo parole molto confortanti: “Siamo con te. C’è una ragione per cui Dio ti ha fatto quel dono “.

“Ho detto alla signora che ho cambiato idea. Stavo per andarmene quando una ragazza di circa 19 anni mi chiese: “Lo farai?” Risposi che non potevo e lei rispose: “Vorrei avere il tuo coraggio”. Le ho detto che ce l’ha e che può fare lo stesso, ma lei ha rifiutato, spiegando che deve farlo a causa di gravi circostanze. Quando stava già lasciando la clinica, disse: “Quando vedrai il viso del tuo neonato sarai felice di essertene andata da qui.” Le lacrime mi saltarono negli occhi. ”

“Questa è la mia testimonianza. Se hai commenti negativi a riguardo, non scriverli qui. Voglio che tu sappia che non mi importa cosa dicono gli altri. Quindi scrivo. I miei amici e la mia famiglia sono tutto per me. E sono con me al 100%. E anche se dovessi farlo da sola, ringrazio Dio per ogni giorno. Tutto ciò che ricordo è un grande sollievo e un sentimento di forza mentre uscivo da quelle porte. Tutto ciò aveva uno scopo.

Vaida è ora una ragazzina piena di energia, piena di vita. Le piace sorridere e ridere ad alta voce. È certamente un dono di Dio. Il dono, il dono della vita.