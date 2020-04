L’amore materno attraverso un gioiello, grazie mamma Swarovski celebra l'amore materno con dei gioielli incredibili

Per la festa della mamma, Swarovski celebra le donne che sono i fari guida della nostra vita e la potente energia che scaturisce dall’amore materno e dalle emozioni. La Collezione festa della mamma è ispirata alla natura e ai motivi floreali, offrendo alternative eleganti e significative ai consueti regali per la Festa della Mamma.

C’è qualcosa di magico nella maternità. L’energia che scaturisce dall’amore materno è istintiva e inimitabile: ha il potere di ispirare un mondo di infinite possibilità. Per la festa della mamma, Swarovski celebra tutte le incredibili donne che sono i fari guida della nostra vita con una Collezione festa della mamma ricca di brillantezza e magia, pensata per far sentire speciali le mamme di tutto il mondo, non solo in questa occasione ma per tutto l’anno.

Per la festa della mamma, Swarovski aggiunge la sua caratteristica brillantezza a popolari motivi che si ispirano alla flora e alla fauna, con un’enfasi sui fiori, in particolare il quadrifoglio, e il cuore, tutti strettamente legati all’amore e a Madre Natura. La margherita è la regina della Collezione, ispirata alla bellezza e all’energia della natura e animata con una fresca e moderna rivisitazione, giocando con il movimento dei petali. Il tema della natura viene ulteriormente celebrato attraverso i design della libellula e dell’ape, che aggiungono un tocco di fascino alla Collezione. Brillanti decorazioni Swarovski danno vita a questi simboli, mentre la sofisticata palette con le sue soffuse note di colore rende trendy la Collezione e raffinati anche gli outfit più semplici.

La Campagna festa della mamma celebra il legame eterno e speciale tra madre e figli, raccontando la storia di un bambino che fa ricorso a tutto il suo amore e la sua attenzione per rendere la festa della mamma davvero magica. Questa campagna è il nuovo capitolo della Primavera/Estate 2020 di Swarovski, che vede il brand raccontare storie d’amore ed energia, dalla scintilla che le fa scaturire, all’impatto che hanno sul mondo.