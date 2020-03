Lasciano il bambino malato in terra in ospedale Al pronto soccorso, sospettano che il bimbo abbia una polmonite e lo lasciano a terra per 4 ore. Ecco il racconto della mamma

È normale che una madre si preoccupi e cerchi il meglio per suo figlio, specialmente se sa che il bambino è malato o si trova in una situazione pericolosa. Per questo motivo, Sarah Williment non ha esitato a rendere pubblico il suo malcontento dopo che suo figlio di 4 anni, è stato lasciato sul pavimento di un ospedale per mancanza di letti.

Come se ciò non fosse abbastanza grave, mentre il bambino si trovava sul pavimento freddo, i medici cercavano di escludere una possibile polmonite. Sarah riparò Jack con una coperta, nel tentativo di tenerlo al caldo, ma si sentì davvero indignata dalla situazione.

Il personale medico ha spiegato che la questione era dovuta alla mancanza di letti in ospedale. Questa madre del Regno Unito si chiede dove vadano a finire i soldi che paga per le tasse. Ha dovuto aspettare 9 ore prima che potessero finalmente avere un letto per occuparsi di una possibile polmonite.

“Sono frustrata dal sistema e dalla mancanza di posti letto, che suppongo sia dovuto alla mancanza di fondi in modo che la sicurezza sociale possa fornire i servizi richiesti”, ha detto la madre.

Il piccolo Jack era malato di 6 giorni ed era stato curato dal suo medico di famiglia senza mostrare alcun miglioramento. Il giorno in cui Sarah lo ha portato in ospedale è stato davvero serio, ma è stato accolto sul pavimento freddo.

Jack aveva diarrea, vomito, febbre e tosse, quindi Sarah lo portò all’Ospedale del West Yorkshire, dopo che gli fu detto che poteva essere un virus. In ospedale furono assistiti rapidamente perché credevano che potesse trattarsi di polmonite, ma la faccenda si fece seria quando chiesero al bambino di scendere dalla barella.

“Un dottore fu veloce nel dire che avevano bisogno del letto di Jack e, letteralmente, in un minuto tutte le sue cose furono portate fuori dal letto. Il dottore staccò il suo ossigeno, lo raccolse e ci trasferì in quello che definirei un armadio. La chiamano sala per trattamenti. Era una stanza senza letto”, disse Sarah.

Il bambino è riuscito a riposare solo alle 3 del mattino, dopo 9 ore in attesa di un letto. Fortunatamente, i medici hanno escluso la polmonite e sono stati rimandati a casa la mattina dopo. La madre ha denunciato la situazione per mostrare le inefficienze commesse nel governo del suo paese, ma è stata grata per gli sforzi compiuti dal personale medico.

“Vorrei ringraziare i medici, le infermiere e gli assistenti sanitari perché sono stati davvero bravi, molto disponibili. Ma sono arrabbiata per la mancanza di risorse e la mancanza di letti”, ha detto la madre.