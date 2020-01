Le 10 città a misura di bambino Quali sono le città a misura di bambino? Ecco la top ten delle mete da preferire per viaggi di famiglia. E perché no, anche per trasferirsi

La città in cui vivete è a misura di bambino? Vi siete mai chiesti cosa debba avere un luogo per poter venire incontro alle esigenze dei più piccoli e delle famiglie che viaggiano o decidono di trasferirsi con la prole al seguito? C’è chi se lo è chiesto stilando la classifica delle 10 città più a misura di bambino.

A volte capita di chiedersi se il luogo che si sta scegliendo per una vacanza o per un trasferimento possa essere soddisfacente per tutti i membri della famiglia. Quando ci sono dei bambini, bisogna pensare a tantissime cose: la scuola, i servizi che la città offre, la mobilità e altri piccoli accorgimenti che possono trasformare una città in un luogo a misura di bambino.

Holidu, motore di ricerca per case vacanza, ha stilato la top ten delle città a misura di bambino utilizzando parametri come la densità di parchi divertimento, zoo, acquari, gelaterie e asili nido (dati Google) e la densità di bambini e ragazzi per città (dati Istat), utilizzando anche i dati relativi agli appartamenti adatti a famiglie con bambini dal database di Holidu.

Venezia

Non è sicuramente la prima città che viene in mente, ma Venezia ottiene la medaglia d’oro: sono molti i servizi in città, così come molte le gelaterie, ben 5 ogni 10mila abitanti. E poi c’è l’acquapark Caribe Bay al Lido di Jesolo.

Rimini

Il secondo posto non ci stupisce, perché la Romagna in generale sa come attrarre le famiglie in vacanza, che finiscono per innamorarsi e trasferirsi qui. È la Riviera dei parchi, non dimentichiamolo.

Siracusa

Terzo gradino del podio per la città siciliana sulla costa ionica, che offre molti servizi, come 34 asili nido, attrazioni per turisti e il famoso gelato della Gelateria Fiordilatte.

Firenze

Subito fuori dal podio il capoluogo toscano, con tanti servizi e attrazioni per le famiglie.

Pescara

Trasferiamoci in Abruzzo per il quinto posto della classifica: qui ci sono 3,3 asili nido ogni 10mila abitanti, uno dei dati più alti di tutta la penisola.

Bergamo

Sesto posto per la città lombarda, vicina a molti parchi unici e con diversi servizi a misura di famiglia.

Vicenza

La settima posizione ci riporta in Veneto, che si conferma una regione molto attenta ai più piccoli.

Roma

La capitale si deve accontentare dell’ottavo posto, anche se le offerte sono davvero molte. Roma è prima per densità di bambini!

Bologna

Penultima la splendida Bologna, famosa per essere la città degli studenti, non è da disdegnare nemmeno se avete bambini al seguito.

Prato

Chiude la top ten un’altra toscana, la città di Prato, seconda per abitanti e per servizi per bambini.