Le bimbe monelle Suonano alla posta, è il fattorino con un grosso pacco.La donna non sa cosa sia, ma poco dopo arriva un altro pacco. Quando la madre capisce cosa sta succedendo non riesce a crederci.

È vero che l’innocenza dei bambini è affascinante, tuttavia, non è meno vero che spesso mettono i genitori in difficoltà con alcuni dei loro modi. Come è successo a Veronica Estelle, 26 anni,di Sterling Heights, Michigan, madre di Aryss, 6 anni, e Cameron, 4 anni. E’ rimasta sorpresa quando il fattorino UPS è apparso con scatole piene di giocattoli che non aveva chiesto.

“Mio marito stava andando al lavoro, ha ricevuto un pacco per posta e lo ha portato a casa. Dopo aver aperto la scatola ho visto che c’erano molti giocattoli. Non aveva un nome, quindi ho pensato che fosse un regalo di sua nonna che viveva in Texas o forse di mia sorella.”Veronica non aveva davvero idea di cosa stesse succedendo. “Successivamente, il personale UPS ha bussato di nuovo alla porta e c’era un altro pacco sulla veranda.”

Questa madre scoprì presto che i suoi figli avevano usato l’assistente vocale Alexa e la carta di credito collegata al suo account Amazon per acquistare regali. “Mia figlia è entrata e ha detto: ‘Cam, i nostri giocattoli, quelli che abbiamo ordinato con Alexa sono qui ‘ Poi le ho chiesto se avesse ordinato tutto e lei ha risposto con calma: «Sì, lo abbiamo chiesto ad Alexa e lei l’ha preso per noi».

Dopo aver aperto la scatola, ha trovato i giocattoli Barbies, PJ Masks e LOL Surprise in cui hanno speso centinaia di dollari. Questa madre era scioccata, non riusciva a credere a ciò che stava accadendo, ha deciso di condividere un video sul suo account Facebook che è diventato virale, accumulando oltre 5 milioni di visite, dove si confronta con i suoi figli.

“Hanno chiesto giocattoli LOL Surprise, bambole Barbie e Dreamhouse, giocattoli PJ Masks e persino un pacchetto di 48 batterie per usarli.” Veronica ha stimato che il totale degli articoli era di $ 700 prima che la sua banca confermasse che i bambini avevano speso solo $ 400.

Questa madre disse ai suoi figli che sarebbero stati puniti per l’ordine che avevano ordinato e scherzò con loro che potevano andare in prigione per frode con carta di credito. Alexa consente ai clienti Amazon di richiedere prodotti utilizzando le preferenze salvate, incluso il metodo di pagamento e l’indirizzo di consegna, sebbene possano essere applicate misure di sicurezza per i bambini.

Alcuni utenti hanno esortato Veronica a consentire ai bambini di tenere i giocattoli e adulare la creatività e l’iniziativa quando ordinano i loro regali di Natale. “Hanno appena fatto i loro acquisti natalizi, i bambini ti hanno salvato da tutti quegli acquisti. Avvolgilo e mettilo sotto l’albero, speriamo che abbiano tutto ciò che volevano “, ha detto un utente.

La madre in seguito ha rivelato che Amazon aveva accettato di rimborsare gli ordini. “Vorrei avere i soldi per inviarti a te e che potessero conservare i giocattoli”, ha detto un utente. Altri hanno messo in dubbio la veridicità dell’incidente considerando la possibilità che si trattasse di una strategia di Veronica nel tentativo di diventare virale.

“Non ci credo, queste cose che cercano attenzione su Internet stanno sfuggendo di mano e la cosa peggiore è che la gente ci crede”, ha detto un altro utente della rete. Tuttavia, alcuni hanno espresso il loro sostegno a Veronica nella sua decisione di correggere il comportamento dei bambini, così apprendono che ci sono conseguenze.

Alla vigilia di Natale potrebbe essere opportuno applaudire all’iniziativa di questi bambini, ma non è un evento isolato, poiché l’uso delle applicazioni è più comune ogni giorno ed è necessario avvertire i più piccoli.