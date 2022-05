Sono tanti i libri per la mamma che possiamo regalarle per la sua festa, per il suo compleanno, per un’altra occasione o anche senza che debba per forza esserci un avvenimento da ricordare. Ogni giorno è quello giusto per fare un dono alla nostra mamma.

Su Amazon ci sono tanti libri per la mamma da leggere, ma anche da scrivere, con o senza illustrazioni, alcuni più seri e altri decisamente ironici, per scherzare un po’ sul ruolo della figura materna, senza però sottovalutarne mai l’importanza.

Oggi vogliamo proporti 7 libri per la mamma da regalarle, regalarsi, leggere, rileggere, condividere, per poter ricordare per sempre la propria mamma o celebrarla nel giorno della sua festa, che in Italia si festeggia la seconda domenica del mese di maggio. Non dimenticarlo mai!

La mia mamma e io: Libro illustrato a colori da completare e personalizzare

Piccoli Grandi propone “La mia mamma e io“, un libro illustrato a colori da completare e personalizzare. Disponibile solo con la copertina flessibile e acquistabile anche con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente, questo è un libro da scrivere insieme, mamme e figli. Contiene tante immagini e ognuno può completarlo come meglio crede.

Il libro è diviso in due parti: nella prima i bambini possono parlare della loro mamma, mentre nella seconda è la mamma a descrivere i suoi figli. Ci sono anche tanti disegni da colorare, spazi per attaccare le foto e molto altro ancora.

Con te, mamma. Un libro da scrivere insieme oggi e da conservare per sempre. Edizione a colori di Burabacio

Burabacio, invece, propone “Con te mamma“, un libro che si può scrivere a più mani oggi, per avere un ricordo da conservare sempre. Disponibile solo nel formato con la copertina flessibile e acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente, è adatto per i bambini con più di 4 anni. Un libro che parla della mamma e dei suoi figli, per inventare storie, giochi, sfidarsi e fare molto altro ancora.

Il libro diventerà un bel ricordo da serbare con affetto e con amore e da rileggere ogni volta che se ne sentirà il bisogno. Perché i ricordi belli fanno bene al cuore.

Mamma Parlami di Te: Un libro per conservare i ricordi della vita della tua mamma

Lisa Edizione, invece, propone “Mamma parlami di te”, un libro per conservare i ricordi della vita della mamma per sempre, da personalizzare, regalare e conservare per sempre. Disponibile nei formati con la copertina rigida o con la copertina flessibile e acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente, è un regalo originale da personalizzare, come se fosse un diario della propria mamma.

In tutto il libro contiene 78 pagine, che la mamma potrà completerà con o senza il tuo aiuto, raccontando la sua storia. Potrà diventare un libro da tramandare di generazione in generazione, raccontando aneddoti, scrivendo ricette, aggiungendo foto e molto altro ancora.

Mamma di Helène Delforge con le illustrazioni di Quentin Gréban e la traduzione di Gioia Sartori

Helène Delforge nel libro semplicemente intitolato “Mamma” parla di un amore universale, con 31 ritratti, realizzati grazie alla collaborazione con Quentin Greban per le illustrazioni. Il libro, tradotto in italiano da Gioia Sartori, è adatto per i bambini dai 6 anni in su, da leggere insieme alla mamma per parlare delle mamme di tutto il mondo, diverse ma sempre uguali quando tengono in braccio i loro figli.

Il libro è disponibile con la copertina rigida e si può anche acquistare con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente perché venduto e spedito direttamente da Amazon. Il libro è edito da Terre di mezzo.

Offerta Mamma Editore: Terre di Mezzo

Autore: Helène Delforge , Quentin Gréban , Gioia Sartori

Collana: Acchiappastorie

Formato: Libro rilegato

Anno: 2018

Ci sono mamme. Edizione a colori di Donatella Romanelli con illustrazioni di Viola Gesmundo

Donatella Romanelli scrive e Viola Gesmundo illustra il libro Ci sono mamme, in un’edizione a colori disponibile su Amazon con copertina rigida (acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente). Edito da Matilda Editrice è un libro illustrato per le neo mamme, per spiegare che tutte le paure che hanno sono le stesse di tutte le mamme. E per parlarne insieme, così da superarle condividendo esperienze ed emozioni.

Il libro vuole aiutare le donne a parlare di tutti gli aspetti della maternità, non solo quelli belli, ma anche quelli più delicati e complicati.

Sei La Mia Mamma Preferita… Anche Perché Sei L’Unica di Paul Master

Per sorridere un po’, Paul Master presenta un libro divertente per le mamme, dal titolo “Sei la mia mamma preferita” che compare sulla copertina, ma prosegue poi nel retro del libro con copertina flessibile, con l’aggiunta di una frase ironica: “Anche perché sei l’unica“. Un libro simpatico che all’interno contiene anche lo spazio per dediche e foto, per scrivere appunti, per poter lasciare un ricordo ai propri figli. L’idea regalo perfetta per ogni occasione, per regalare un sorriso alla mamma.

Il libro è anche acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Mamma fai Spazio al tuo Tempo! di Donatella Frau

Infine, ecco il libro di Donatella Frau per aiutare le mamme a pensare anche un po’ a loro stesse, cosa che non fanno mai. “Mamma, fai spazio al tuo tempo!” è un libro che parla di come spesso le donne non riescono a vivere la vita che desiderano, perché le loro giornate sono piene di impegni tra figli, lavoro, casa da gestire e molto altro ancora. Il metodo SuperMom dell’autrice potrebbe aiutarci a gestire meglio il tempo e ritagliare un po’ di spazio anche per noi stesse.

Il libro è disponibile nei formati Kindle e con copertina flessibile e si può anche acquistare sfruttando il Bonus Cultura e il Bonus Carta del Docente.

Oltre ai libri per la mamma, ecco tante altre idee regalo da farle. E non solo in occasione della sua festa.