L’infermiera si fa una foto con il bambino prematuro, dopo 30 accade l’improbabile L'infermiera si era affezionata tantissimo al bimbo nato prematuro, così si fece una foto ricordo. Dopo 30 accade l'inimmaginabile quando la foto sbuca fuori di nuovo

Renata Freydin e suo marito David erano in ospedale, erano diventati genitori di un bambino prematuro e hanno deciso di vedere le foto di David, quando era bambino, dato che anche lui era nato prematuro. Hanno avuto una gravidanza piena di complicazioni e il loro bambino è nato 10 settimane prima del previsto.

E’ dovuto rimanere ricoverato nell’unità di terapia intensiva neonatale in un incubatrice fino a quando non gìha raggiunto il peso e le dimensioni giuste per essere dimesso.

Grazie a una fotografia, scoprirono che l’infermiera che aveva assistito il loro bambino, Zayne, era la stessa donna che si era presa cura di suo padre quando si trovava nelle stesse condizioni dopo la sua nascita.

“Come molti di voi sanno, nostro figlio è nato 10 settimane prima, all’ospedale di St. Peters ed è da allora in terapia intensiva. Ciò che alcuni di voi potrebbero non sapere è che anche suo padre (il mio fantastico marito) è nato 6 settimane prima nello stesso ospedale” , ha scritto Renata in un messaggio che ha condiviso sul suo profilo Facebook.

Nel momento in cui la coppia ha confrontato le immagini con il loro bambino hanno trovato più somiglianze di quanto pensassero. Sapevano già che entrambi erano nati nello stesso ospedale, ma ciò che li colse di sorpresa è che erano sotto la cura della stessa infermiera che aveva aiutato David 30 anni fa.

“Mentre guardavo le foto ho trovato una sua foto con una donna che lo teneva tra le braccia. Ho esclamato che la conoscevo e le ho chiesto immediatamente chi fosse, e lui ha confermato che era l’infermiera che si era presa cura di lui mentre era in terapia intensiva, ”ha detto Renata.

Ha continuato dicendo che la madre di David le si era affezionata così tanto che quando sono stati dimessi ha fatto una foto ricordo speciale con l’infermiera. È così che Renata ha capito che era la stessa infermiera che aveva curato il suo bambino negli ultimi tre giorni. Lissa McGowan è l’infermiera che lavora al Saint Peter University Hospital di New Brunswick, nel New Jersey.

“David non mi ha creduto. Abbiamo mostrato la foto a tre infermiere che hanno confermato che era lei. Ieri l’abbiamo cercato e ricreato l’immagine.

Nelle ultime due settimane siamo stati pieni di preoccupazioni e incertezze, ma possiamo stare tranquilli sapendo che l’infermiera che si prende cura di nostro figlio è la stessa che ha aiutato suo padre quando si trovava nella stessa situazione. ” La pubblicazione di Renata ha generato la reazione di 67 mila persone ed è stata condivisa migliaia di volte.

La maggior parte degli utenti ha applaudito allo straordinario lavoro dell’infermiera che ha dedicato la sua vita ad aiutare quei bambini che lottano per sopravvivere.