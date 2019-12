L’innocenza di un angioletto Va a scuola per vedere la recita di natale della sua bambina di 5 anni. All'improvviso la folla di genitori comincia a ridere, lei guarda la sua bambina e capisce che è proprio di lei che stanno ridendo.

Arriva il periodo natalizio e con esso gli eventi scolastici e le diverse attività culturali che commemorano il tempo. Sicuramente molti di loro saranno affascinanti ma non sappiamo se siano divertenti quanto la partecipazione di Ella Legge, una bambina di 5 anni, al preseppe vivente della sua scuola. Le fotografie della bambina che mostra il dito medio al pubblico hasuscitato le risate di molti, dopo che sua madre l’ ha condiviso sulle reti.

Lunedì scorso, 16 dicembre, la studentessa ha partecipato alla ricreazione di una Betlemme nella sua scuola nei panni di un dolce angioletto, almeno questo si rifletteva nel suo vestito luminoso, ma qualcosa di poco angelico è accaduto sul palco e ha suscitato le risate dei partecipanti. Nel mezzo della messa in scena di Betlemme, la bambina alzò il dito medio e lo mostrò al pubblico senza alcun tipo di timore.

Come previsto, il momento si è rivelato piuttosto divertente: un angioletto vestito con la posa più birichina e irriverente, scuotendo sfacciatamente il dito medio verso il pubblico. “Un paio di assistenti all’insegnamento hanno riso un po ‘[…] Alcuni dei bambini più grandi hanno sussurrato: ‘ Ha alzato il dito medio ‘ Tutti sembravano sapere cosa stesse facendo, ma c’erano alcune risate qua e là ”, ha detto la madre.

Vedendo l’immagine, tutti possono pensare a una bambina cattiva, ma la verità è che la vicenda era un prodotto della sua innocenza. Non ha fatto il gesto a nessuno, tanto meno imita la posa iconica ma controversa di Eminem, ha semplicemente mostrato un leggero graffietto a sua madre. La piccola si era tagliata il dito medio e dalla piattaforma lo mostrava alla mamma perché la aiutasse.

“Le piace farmi sapere se è ferita, quindi stava praticamente cercando di mostrarmi cosa era successo al suo dito. Anche la suo unghia era ferito. Quindi, ha alzato entrambe le dita perché stava cercando di metterle a confronto per farmi vedere che non erano uguali ma una era ferita”, ha detto Carla.

Come ha commentato la madre, la questione è diventata ancora più divertente a causa del fatto che non notava quanto fosse divertente il suo atteggiamento. La bambina voleva solo che sua madre la confortasse.

“E’ stata quasi tutto il tempo con il dito medio alzato. Perché non sono corsa lì, lo teneva come per dire: “Mamma, guarda!” . Stavo pensando: “Oh Dio, per favore, fermati.”

Lo spettacolo è durato quasi un’ora e per gran parte della presentazione stava mostrando il suo dito. Per questo motivo, la madre ha deciso di rinunciare ad un certo punto della performance e lasciare che la bambina dolce continuasse con il dito alzato.

Per un secondo atto Carla dovette avvertire la dolce Ella di non continuare a mostrare il dito. La questione è stata divertente la prima volta, ma non ero sicura che avrebbe avuto lo stesso effetto una seconda volta. Forse il pubblico non avrebbe emesso la stessa risata, ma lo hanno fatto agli oltre 7000 utenti che hanno condiviso e commentato l’immagine della tenera Ella.