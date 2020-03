Lotta per rimanere incinta per 8 anni e poi concepisce un bambino e due gemelli in una settimana Questa è la storia di una donna che ha lottato per 8 anni per rimanere incinta e poi è riuscita ad avere un bambino e due gemelli in una sola settimana. Ecco come è possibile...

Beata Bienias è una donna che per 8 lunghissimi anni ha lottato per poter avere un bambino, per poter rimanere incinta. Mentre lei e suo marito cominciarono a perdere le speranze, ecco che in una sola settimana è diventata mamma di un bambino e di due gemelli. Davvero un miracolo.

La donna e il marito stavano disperatamente cercando un bambino. E stavano perdendo ogni speranza. Otto anni fa, la 36enne ha sposato l’uomo della sua vita, con il quale ha subito iniziato a pensare di avere un bambino. Ma le cose per Beata Bienias non sono andate come le sognava. A causa di una serie di problemi di salute, era sempre più difficile rimanere incinta. Soffriva di sindrome dell’ovaio policistico e gli esperti della fertilità le avevano ordinato di perdere peso per avere maggiori chance.

Nel 2017 Beata Bienias ha aderito a un programma per perdere peso e alla fine ha deciso di perdere i chili giusti per iniziare con delle iniezioni di fecondazione in vitro e il trasferimento degli embrioni. Nove giorni dopo era incinta di una bambina, che avrebbe chiamato Amelia. Finalmente il suo sogno stava diventando realtà. Dopo anni di lotte e di sacrifici era al settimo cielo. Due settimane dopo sono andati dal dottore per la prima ecografia e durante la visita hanno scoperto che era già incinta prima di scoprire di Amelia. Ed era già incinta di due gemelli.

I medici, sbalorditi quanto la coppia di genitori, che sicuramente non si aspettavano una cosa del genere, parlano di una gravidanza davvero molto rara. Non capita spesso, ma può capitare. Come è successo a Beata Bienias. Che in una settimana diventerà finalmente mamma. Di tre bambini. Amelia e i suoi fratelli gemelli.

Un miracolo? C’è chi dice che lo sia e che la tenacia di Beata Bienias sia stata benedetta non con uno, non con due, ma ben con tre figli.