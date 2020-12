Il comune di Malo, in Veneto, in provincia di Vicenza, è in festa per un evento davvero eccezionale. 3 gemelle uguali sono venute al mondo: una rarità che va festeggiata come si deve, soprattutto in un momento come quello che stiamo attraversando e con la pandemia ancora in corso.

Olga Bernardi una donna di 42 anni, originaria di Malo, ma che vive a Padova ormai da anni, dove lavora come insegnante, è la mamma di queste tre splendide bambine.

In un paese come l’Italia dove regna sovrana la denatalità, l’arrivo di tre bambine è una vera e propria benedizione. Un modo per festeggiare, per essere felici di questo lieto evento.

La nonna sui social ha dato l’annuncio, pubblicando tre fiocchi rosa e un bellissimo messaggio per annunciare a tutti quanti il lieto evento.

Ieri con grande gioia mia figlia Olga ha partorito tre gemelline identiche un caso ogni milione di maternità. Mi sembrava bello condividere con voi la mia gioia.

Olga e Giuliano, la mamma e il papà, sono al settimo cielo, anche se prendersi cura di tre neonate e della figlia maggiore, Fiamma, non sarà certo facile. Ma forse proprio la primogenita li aiuterà con Agnese, Flora e Lucia, tre sorelle uguali.

3 gemelle uguali, la rarità di una gravidanza monocoriale

Come sottolineato anche dalla nonna di Agnese, Flora e Licia, la gravidanza della loro mamma è semplicemente unica ed eccezionale.

Non capita spesso di avere tre gemelline uguali, nate da una gravidanza monocoriale. Vale a dire un ovulo fecondato da uno spermatozoo che si è diviso in zigoti distinti. Che a loro volta hanno dato origine agli embrioni da cui è nata una nuova vita.

Auguri alle tre gemelline, ai loro genitori, alla sorella maggiore e a tutti coloro che ameranno queste neonate alla follia.