Mamma allatta al ristorante: una donna anziana interviene con un gesto inaspettato Una mamma da sola stava allattando al ristorante. Una signora anziana le si è avvicinata e ha fatto un gesto che nessuno si aspettava

Affrontare la maternità da sola non è facile. Gestire tutte le esigenze di un neonato e nel frattempo lavorare, mandare avanti la casa, cucinare, mangiare e prendersi cura di se sembra impossibile. E poi arrivano gesti inaspettati che ti fanno ricredere nel genere umano. Come nel caso di questa mamma che allattava al ristorante, quando un’anziana signora le si è avvicinata…

Briar Lusia Mcqueen del Monte Maunganui della Nuova Zelanda un giorno ha deciso di uscire di casa da sola con suo figlio Jaxon, che ha solo 8 settimane di vita. Era felicissima di poter uscire con il suo piccolo al seguito. Anche se sapeva bene quanto fosse difficile dover far tutto con un neonato sempre in braccio. Ad esempio mentre cucini o mentre pulisci. O cerchi di mangiare.

Aveva deciso di fare colazione in un bel posticino. Aveva già ordinato la cioccolata calda, mentre ammirava il suo piccolo Jaxon. Proprio quando le venne servito quello che aveva ordinato, Jaxon iniziò a piangere. La mamma sapeva che aveva fame e così si mise ad allattare il piccolo senza muoversi dal suo tavolino.

Il cibo però si stava raffreddando. Ma a una mamma poco importa, perché i figli vengono sempre prima di tutto. All’improvviso, però, una donna anziana presente nel locale si avvicinò alla mamma e al suo neonato. La donna aveva paura che potesse sgridarla perché stava allattando il figlio in un ristorante.

Invece il gesto dell’anziana donna lasciò senza parole la neo mamma. “Ha iniziato a tagliare la colazione per me, dicendomi che ero una mamma molto bella e che non potevamo far raffreddare il cibo”, ha raccontato dicendo di essersi commossa fino alle lacrime per il gesto così gentile di questa donna sconosciuta.

La neo mamma ha raccontato sui social la sua esperienza e molti hanno sostenuto il gesto di questa donna.

Un piccolo gesto che per una mamma vuole dire molto.