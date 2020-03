Mamma avverte i genitori dopo che il figlio è quasi morto per i pop corn Una mamma si sente di dover avvertire tutti gli altri genitori dopo che suo figlio è quasi morto per aver mangiato pop corn

Nicole Johnson Goddard è mamma di tre figli. Oggi con i suoi post e le sue interviste vuole mettere in guardia tutti gli altri genitori su un pericolo che forse in molti sottovalutano, ma che è quasi costato la vita a uno dei suoi bambini. Suo figlio ha rischiato di morire per aver mangiato pop corn.

La mamma ha deciso di raccontare, anche attraverso immagini del piccolo, quello che è successo alla sua famiglia.

E in particolare al suo Nash, il suo bambino più piccolo. Vuole condividere la loro storia perché molte persone sono rimaste scioccate nell’apprendere quanto possano essere pericolosi dei pop corn per dei ragazzini così piccoli.

La famiglia stava guardando un film. E tutti mangiavano tranquillamente i loro pop corn, come fanno sempre nei fine settimana. La mamma non ci ha pensato su due volte e ha dato dei pop corn a Nash. Quando ne ha messo in bocca uno, ha avuto un piccolo momento in cui sembrava che stesse soffocando. Ma poi tutto è tornato alla normalità e i genitori hanno pensato che lo avesse ingoiato.

Poco dopo, però, ha cominciato a tossire. Il bambino è andato a dormire e stava bene. Il giorno seguente però aveva ancora una strana tosse. Trascorso il fine settimana, Nash ha cominciato ad avere la febbre. Aveva il respiro affannato e non stava bene. La mamma ha chiamato il pediatra e lo ha portato d’urgenza dal medico. In seguito a una radiografia al torace, il piccolo è stato sottoposto anche a una broncoscopia. E qui i medici hanno scoperto che aveva aspirato nei polmoni molti pop corn.

Il corpo lo ha riconosciuto come corpo estraneo e ha attivato un’infiammazione ai polmoni che ha causato polmonite al polmone sinistro.

Se la mamma non si fosse fidata del suo istinto, le cose sarebbero presto peggiorate per Nash.