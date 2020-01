Mamma dà alla luce due gemelli un anno dopo che le nonne avevano perso i loro Una giovane mamma ha dato alla luce due gemelli un anno dopo che entrambe le nonne avevano perso i loro figli. Ecco cosa pensano le due donne...

Alexzandria Wolliston è una giovane mamma di 25 anni che vive in Florida. Aveva già una figlia di 3 anni e di una coppia di gemelli. Non aveva alcuna intenzione di avere altri figli. Ma non sempre le cose vanno come le programmiamo noi. E così ha messo al mondo altri due gemelli. Un anno dopo che entrambe le nonne avevano perso i loro.

A marzo 2019 Alexzandria Wolliston ha dato alla luce i suoi gemelli, Mark e Malakhi. La mamma di 25 aveva già una bambina di tre anni e poco dopo aver dato alla luce i gemelli, le è stato detto che sarebbe diventata di nuovo mamma. Due mesi dopo il medico le ha detto che era nuovamente incinta. E sarebbero stati nuovamente gemelli. La vita è stata davvero generosa con lei, che non ha fatto nessuna cura: semplicemente pare sia molto predisposta per avere coppie di gemelli. Gli stessi dottori le hanno detto che aveva maggiori possibilità di vincere una cifra milionaria alla lotteria piuttosto che avere due gruppi di gemelli nello stesso anno.

Kaylen e Kayleb sono venuti alla luce nel mese di dicembre 2019. A soli 11 mesi di distanza da Mark e Malakhi. Ma se questa vi sembra già una notizia sorprendente e incredibile, il miracoloso deve ancora arrivare. Un anno prima, infatti, entrambe le nonne avevano subito una grave perdita: i loro figli, purtroppo, non erano mai venuti alla luce. Ma un anno dopo ecco che la giovane mamma ha dato alla luce altri due bambini.

Alexzandria crede che dietro a tutte queste nascite che hanno del miracoloso ci sia uno zampino ultraterreno. E le nonne credono che quei due bambini siano una benedizione dal cielo, dopo che i loro piccoli sono volati tra gli angioletti troppo presto, ancora prima di venire su questo mondo.

Una storia davvero incredibile, non trovate?