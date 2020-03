Mamma fa due lavori e ha 3 bambini, trascorre ore sul bus: fino a quando non le regalano un’auto Una mamma costretta a passare ore sull'autobus perché ha tre figli e fa tre lavori. Fino a quando qualcuno non le regala un'auto

La vita di Jasmine non è mai stata facile. Questa mamma single di Philadelphia cresce da sola tre figli e fa due lavori per riuscire a tirare avanti. Non ha un mezzo di trasporto e quindi dalle 5 del mattino passa diverso tempo sull’autobus. Poi è arrivato un angelo che ha deciso di regalarle un’auto.

Le giornate di Jasmine iniziano alle 5 del mattino. Si prepara, prepara i suoi bambini e con i mezzi pubblici accompagna i figli a scuola, in tre posti diversi. Poi, sempre con i mezzi pubblici, si reca al suo primo lavoro. Poi durante la giornata deve recuperare i figli, fare le altre commissioni, portare i bambini ovunque debbano andare e fare anche l’altro lavoro.

In media Jasmine trascorreva ogni giorno 5 ore sull’autobus per fare tutto quello di cui aveva bisogno.

Non poteva organizzarsi con altri lavori per cercare di guadagnare di più, perché non sarebbe riuscita a incastrare tutti gli impegni che i figli hanno in programma. Spesso per questo motivo si è sentita impotente. E spesso ha pianto. Molto più sovente ha pregato, affinché qualcosa cambiasse. Grazie all’amore per i suoi figli è sempre andata avanti, ma la situazione era delicata.

“Vorrei andare sulla Luna e tornare per loro. Cerco di dare loro tutto ciò che io non ho avuto. Restituire è importante”, ha raccontato Jasmine al Progetto Spark. Forse avere un’auto l’avrebbe aiutata a gestire meglio tutto da sola. E poi il miracolo è avvenuto. Le sue preghiere sono state esaudite. Qualcuno è intervenuto per dare una mano a questa mamma single.

Alla donna è stata finalmente regalata un’automobile. Potrà dire addio alle 5 ore trascorse ogni giorno sui mezzi pubblici. E potrà gestire al meglio le sue giornate lavorative e le giornate dei suoi ragazzi, non perdendo più tempo prezioso. E riuscendo a dare ai suoi amati bambini tutto quello di cui hanno bisogno.