Mamma over 50? Sempre più donne partoriscono alla soglia della menopausa, ma è davvero una buona idea?

Mamma over 50 sì o no? Sono sempre di più le donne che proprio alla soglia della menopausa decidono di affrontare una gravidanza. L’argomento tiene banco a diverse discussioni rispetto all’età giusta per avere un bambino e le reazioni da parte della società sono molto diverse.

C’è chi sostiene che non ci sia un’età per sentirsi ed essere mamma e chi invece neanche troppo velatamente ammette che non è il caso di partorire a 50 anni perché considerata l’età il ruolo più adatto è quello di una nonna.

Una cosa è certa, nessuno dovrebbe mai giudicare le scelte altrui, tuttavia basandoci su dati scientifici e ricerche del settore sono emerse delle complicazioni per le gravidanze portate avanti in età avanzata e questo, per quanto ci riguarda, al di là di ogni giudizio, è l’aspetto più importante.

Insomma che la gravidanza sia un momento stupendo per ogni donna, indipendentemente dall’età in cui si vive è certo, tuttavia in età avanzata possono sorgere delle complicazioni che in altri momenti della vita non ci sono. Certo, il fenomeno di partorire alla soglia della menopausa non è una tendenza quanto più una necessità per alcune donne dovuto ad una sere di fattori come i traguardi professionali, i matrimoni tardivi, l’attesa di una stabilità finanziaria.

Anche se la cultura si è modificata nell’ultimo decennio non possiamo dire lo stesso della fertilità che raggiunge il culmine tra i 15 e i 30 anni. La perdita di questa inizia a velocizzarsi a 32 anni e si accelera dopo i 37, per cui una donna quarantenne ha sicuramente meno possibilità di restare incinta.

Tuttavia la vera problematica nasce quando a quell’età ci sono delle complicazioni nel portare a termine una gravidanza. Anche se le mamme di età adulta sono bravissime a seguire i consigli dei medici, ancora più motivate vista la situazione è altrettanto vero che la mortalità materna dopo i 40 è dieci volte superiore rispetto al periodo più fertile di una donna.

Altre complicazioni in gravidanza possono essere il diabete gestazionale, l’ipertensione, la trombosi venosa, aborti e anomalie genetiche dell’embrione. Dunque ognuno può scegliere e ha il diritto di farlo se diventare mamma o meno, l’importante è che sia fatta informazioni sui rischi che si possono correre a una certa età.