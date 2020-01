Mamma partorisce due volte la stessa bambina Mamma partorisce due volte la stessa bambina: ma come è possibile? Ecco la storia di Keri McCartney

La storia di Keri McCartney e della nascita di sua figlia è davvero incredibile. In pratica la donna ha dato alla luce per due volte sua figlia, per poter salvare la piccolina. Durante un’ecografia, infatti, i medici avevano scoperto che la piccola sarebbe nata con un tumore. E dovevano fare tutto il possibile per salvarle la vita.

Nel 2008 la famiglia di Keri McCartney si apprestava ad accogliere una splendida bambina. Ma durante un’ecografia a 23 settimane i medici scoprirono che la piccola che lei portava in grembo aveva sul coccige un tumore della grandezza di un pompelmo. Soffriva di una condizione che viene chiamata teratoma sacrococcigeo: il cancro si sviluppa sul coccige del bambino. Pare sia il più comune che colpisce i neonati, 1 caso su ogni 35mila-40mila bambini venuti al mondo.

Alla famiglia i medici hanno detto che sarebbero dovuti entrare e rimuovere fisicamente il tumore. Avrebbero dovuto tagliare l’addome di Keri, per arrivare al suo utero e far partorire parzialmente la bambina per arrivare al tumore.

Per eseguire l’intervento ci sono volute diverse ore. Una volta terminato, i dottori hanno annunciato che tutto era andato bene. 14 settimane dopo la mamma ha di nuovo partorito sua figlia. Macee stava benissimo.

La storia di Keri e della nascita della sua Macee è incredibile. Di fatto la piccola è stata partorita per due volte dalla sua mamma: prima per rimuovere il tumore che avrebbe potuto mettere a rischio la sua stessa vita e poi per venire finalmente alla luce a conoscere la sua famiglia.

Una storia semplicemente incredibile: per fortuna i medici si sono accorti per tempo del tumore che affliggeva la piccola bambina, così da poter intervenire quando era ancora nell’utero materno per rimuovere il cancro e far continuare la gravidanza come se nulla fosse successo.

Ora la piccola sta bene, grazie ai medici!