Si parla sempre più spesso di iperconnessione, un fenomeno che per lo più vede come vittime o carnefici i giovanissimi. Ma che accade quando mamma e smartphone sono così connessi tra di loro tanto da sembrare uno l’estensione dell’altro?

Quello dei genitori, e l’uso sproporzionato della tecnologia a discapito dei bambini, è un fenomeno in forte crescita.

Genitore troppo tecnologici: mamme e smartphone

Accade che, anche gli adulti subiscano il fascino della tecnologia. Così, un genitore annoiato o semplicemente particolarmente interessato a quello che accade nel mondo, passi più tempo con il telefono che con il proprio bambino.

Mamme e smartphone: due parole che se lette in conseguenza possono diventare pericolosissimi e dimostrare come, il diffondersi dei telefoni di ultima generazione, non generi fenomeni pericolosi solo nei bambini e negli adolescenti.

Mamma con lo smartphone, perché preferisci lui a tuo figlio?

Ma davvero una mamma con smartphone preferisce trascorrere del tempo con il telefono piuttosto che con il figlio? Probabilmente no, eppure questa è la sensazione che potrebbe ritrovarsi a fronteggiarsi un bambino quando vede, continuamente, lo sguardo della madre sempre fisso sul cellulare.

Secondo i dati di una ricerca condotta da Digital Awareness UK, oltre un adolescente su 3 dei duemila intervistati, di età compresa fra gli 11 e i 18 anni, ha chiesto alla madre di posare lo smartphone o comunque di ridurre il suo utilizzo.

Gli effetti collaterali dell’utilizzo del cellulare

Quelli che abbiamo visto poco fa sono dei dati sconcertati che riguardano una buona percentuale di famiglie. Questa disattenzione genitoriale su bambini e adolescenti, a favore dello smartphone, può creare dei danni all’interni della famiglia ma soprattutto al bambino stesso.

E questo è vero per la mamma con smartphone che per il papà. Una ricerca pubblicata nel 2016 su Developmental Science ha confermato che i bambini con una mamma troppo concentrata sul cellulare può sviluppare stress e problemi legati alla socializzazione.