Mamma sorpresa dalla figlia che inizia a camminare a soli sei mesi Una mamma rimane sorpresa dalla figlia che ha iniziato a camminare quando aveva solo 6 mesi di vita. Ecco il video.

Quando i propri bambini fanno i loro primi progressi, tutte le mamme e tutti i papà del mondo rimangono senza parole nel vedere quanto sono bravi. Quando poi riescono a compiere quei progressi in tempi non sospetti, è davvero una festa. Come questa bambina che a 6 mesi ha imparato a camminare.

La maggior parte dei bambini è in grado di muovere i primi passi tra i 9 e i 12 mesi. L’equilibrio vero e proprio arriva però tra i 14 e i 17 mesi. Per molti genitori sembra uno sviluppo incredibile, ma c’è chi anticipa i tempi. Pensa quanto possa essere stupita una mamma nel vedere la sua bambina che inizia a camminare a soli sei mesi: questa piccola ha un’attitudine naturale per camminare, magari da grande potrebbe provare a fare una maratona.

I genitori Grace e Ryan Minter, entrambi 29enni, sono rimasti sorpresi quando Freya ha iniziato a camminare. La coppia vive nell’Essex, in Inghilterra: a soli 6 mesi di vita, la loro piccola ha iniziato a camminare. E loro si devono mettere a correre dietro alla loro piccoletta. “Freya era in grado di alzarsi mentre si teneva alle sue dita per l’equilibrio quando aveva quattro mesi.

Potremmo dire che sin da allora aveva un vero e proprio disperato bisogno di camminare, ma non è successo fino a quando non aveva sei mesi”.

Quando Grace ha visto sua figlia fare i suoi primi passi, l’espressione sul suo viso non aveva prezzo. “Aveva il sorriso più sfacciato che si possa pensare, Ryan e io non ci potevano credere. All’inizio ho pensato che fosse un colpo di fortuna, ma poi quando ha continuato a fare qualche passo qua e là, sono rimasta assolutamente stupita”.

Si pensa che la bambina possa essere una delle bambine più precoci nell’atto della deambulazione: e ha imparato tutto da sola. Si vede che era pronta.