Mamme in forma dopo il parto: il fenomeno Yummy mummy Le mamme tornano subito in forma dopo il parto, come le celebrities. In America hanno un nome per questo fenomeno: Yummy Mummy

Si chiama Yummy Mummy ed è un fenomeno che spopola in America, soprattutto tra le celebrities. Ma che sta arrivando anche in Italia. Si tratta della decisione di tornare subito in forma dopo il parto grazie a un intervento di chirurgia plastica. Forzando così i normali tempi di ripresa del corpo femminile dopo il miracolo della vita.

Dopo il parto, tornare in forma in tempi brevi non dovrebbe essere il nostro primo pensiero. Per le star, invece, sì. Ma anche sempre più donne comuni decidono di dire addio con la chirurgia estetica a smagliature, diastasi addominale, chili di troppo che non ne vogliono saper di andare via. Yummy Mummy, il termine che identifica il fenomeno, arriva dallo slang per indicare giovani mamme molto attraenti.

Belle e sensuali come le mamme del mondo dello spettacolo che partoriscono e nemmeno ti accorgi di niente, visto che tornano in tempo zero a com’erano prima. O meglio di prima. Vedi celebrities del calibro di Angelina Jolie, Heidi Klum, Jessica Alba, Victoria Beckham, Kourtney Kardashian. E noi donne comuni a chiederci come fanno. Con l’intervento del bisturi, è evidente.

Il professor Carlo Gasperoni, docente al Master di Chirurgia Estetica della Faccia all’Università di Tor Vergata di Roma, spiega: “una delle operazioni più comuni che eseguiamo dopo la gravidanza è l’Addominoplastica in cui rimuoviamo la pelle in eccesso e il grasso dall’addome inferiore, riposizionando i muscoli e la fascia della parete addominale“.

Nel 2018 si sono sottoposte a questo intervento 157.492 donne. Più della metà, il 56,3%, ha interessato donne tra i 35 e i 50 anni. L’intervento di addominoplastica, definito anche Tummy Tuck, aiuta a rimuovere il grasso, a migliorare l’elasticità della pelle, a riposizionare i muscoli. È il quarto intervento di chirurgia plastica negli States, con una crescita dell’11,8% negli ultimi quattro anni (dal 2014 al 2018).

“L’Addominoplastica è un intervento che migliora l'estetica, ma ci sono anche vantaggi funzionali: avere addominali più forti è un aiuto per combattere il mal di schiena e per facilitare alcuni movimenti, come salire e scendere dal letto. Quando ti abbassi costantemente e ti alzi, magari con movimenti improvvisi, mentre ti occupi di un bambino piccolo, avere muscoli forti dell’addome può essere estremamente utile“.