La mamma è sempre la mamma. Lo confermano anche le star Oscar 2020: celebrities e star percorrono il red carpet con la mamma

Quando si partecipa ad eventi così importanti come gli Oscar 2020, chiedere un +1 non è una cosa che stupisce, le star e le celebrities protagoniste della manifestazione più attesa dell’anno sfilano sul red carpet proprio accompagnate da mariti, compagni e mamme. Avete capito bene: da Charlize Theron e Keanu Reeves a Tom Hanks, sono tantissime le celebrities che scelgono di essere accompagnati proprio dalla loro mamma in vista di occasioni così importanti.

Non è sicuramente la prima volta che attori e star di fama internazionale si presentino a questo evento proprio sotto il braccio della loro amata mamma. Proprio l’anno scorso Bradley Cooper se da una parte stringeva la mano della sua Irina, dall’altra sotto il braccio aveva quella della sua adorata mamma e quest’anno, in occasione della notte degli Oscar 2020 questa tradizione si ripete.

Charlize Theron, single felice per eccellenza, si è presentata sul red carpet degli oscar 2020 insieme con la sua madre, entrambe vestite di scuro erano bellissime e i fotografi si sono divertiti tantissimo a fotografarle. Se la 44enne attrice ha incantato tutti con un abito elegantissimo nero firmato Dior, abbinato a sandali gioiello in argento, la signora Gerda Maritz non è stata da meno nel suo vestito da sera blu notte. Per Laura Dern invece quello degli Oscar 2020 è stato proprio un momento di condivisione dell’intera famiglia: insieme a lei durante la notta, sua madre di 84 anni (che ha sfoggiato un look scintillante) e i suoi due figli.

Anche Keanu Reeves ha scelto di farsi accompagnare da sua madre durante la notte degli Oscar 2020 a discapito della sua attuale compagna Alxandra Grant. Insieme a lui infatti sua mamma 76enne Patricia Taylor, i due erano elegantissimi.

Visualizza questo post su Instagram #keanureeves 📸 ericgabrielxx Un post condiviso da @ keanuital in data: 10 Feb 2020 alle ore 2:57 PST



Dunque se è vero che la mamma è sempre la mamma, le nostre amate celebrities, in occasione di questi Oscar non hanno fatto che confermarcelo.