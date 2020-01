Non era una puntura di vespa Dopo aver lasciato qualche minuto il suo piccolo in giardino, il bimbo cominciò a piangere. Pensava che si trattasse di una semplice puntura di vespa, ma poche ore dopo è stata costretta a chiamare i soccorsi, il suo bambino era in pericolo di vita

Elisabeth Nordgarden, è una madre amorevole e per lei non c’è niente di più importante del benessere di suo figlio. Uno dei suoi hobby preferiti, è approfittare delle giornate di sole e giocare in giardino e godersi la vita all’aria aperta. Non avrebbe mai immaginato che qualcosa di così semplice avrebbe finito per mettere a rischio la vita del bambino.

Il bambino aveva solo tre anni di età.

Un giorno, Kristoffer decise di esplorare il giardino, ma qualcosa andò storto. Elisabeth conosceva bene il posto. Sapeva che non c’erano vetri rotti e che il terreno era stabile, quindi ho lasciato che il piccolo vagasse a piedi nudi. Dopo alcuni minuti, Kristoffer cominciò a piangere e andò tra le braccia di sua madre.

La famiglia vive in una zona rurale della Norvegia.

All’inizio sembrava che non fosse successo nulla di grave. Il bambino però sembrava molto a disagio. Elisabeth pensava che non sarebbe stato nulla di grave, ma continuava a guardarlo attentamente. Tuttavia, il disagio del bambino è aumentato. Inizialmente pensò che si trattasse di una puntura di vespa. Ma continuava a piangere inconsolabilmente e sua madre si rese presto conto che la situazione era molto più grave di quanto pensasse.

Era tempo di chiamare un’ambulanza. I paramedici arrivarono immediatamente e si occuparono del bambino. Non appena hanno visto la puntura nel suo piede, hanno sospettato che fosse un morso di serpente.

Kristoffer era stato ferito da un animale velenoso e, essendo così piccolo, la sua vita era in grave pericolo. Una volta arrivato in ospedale gli fu iniettato l’antidoto, e per alcuni minuti sembrò calmarsi. Sfortunatamente, c’era ancora molta strada da fare prima che l’incubo finisse.

Il livido si diffuse in tutto il suo corpo. Ha iniziato ad avere strane macchie blu su tutti i lati ed i medici scoprirono infine che stava avendo un emorragia interna. Il veleno stava facendo molti danni anche se lo avevano trattato in tempo. Kristoffer rimase in ospedale per due settimane prima di essere dimesso. Ora sua madre è davvero sollevata e ha iniziato ad adottare misure di sicurezza.

Ha quasi perso il suo bambino, così ha deciso di condividere ciò che è accaduto in modo che nessun altro debba vivere un’esperienza così terrificante. È di vitale importanza che i bambini indossino stivali e pantaloni lunghi per proteggersi quando sono all’aperto ed in luoghi selvaggi.