«Non mi aspettavo che nascesse così» - I genitori furono solo avvisati che il loro bambino avrebbe avuto dei capelli unici

Prima che nascesse il piccolo Oscar Jones, i suoi genitori erano pronti ad accogliere un bambino con una criniera rigogliosa, era quello che l’ecografia rifletteva. Un fatto insolito in un controllo di maternità è vedere caratteristiche comunemente irrilevanti nella creatura come i capelli, ma nel caso di Oscar questa sarebbe stata la sua grande caratteristica.

Quando i suoi genitori Sara Morris, 36 anni, e Joshua Jones, 29 anni, hanno assistito al controllo prenatale e hanno visto che il bambino aveva una criniera lunga circa 1 cm non potevano crederci. Il momento esilarante ha suscitato ancor più la curiosità dei genitori che non vedevano l’ora di vedere il bambino.

“Siamo andati a un controllo regolare e abbiamo scoperto che Oscar aveva già 1 cm di capelli, quindi ci aspettavamo che avesse tanti capelli in testa al momento della nascita.

Ma non ci aspettavamo tanto quanto quello che abbia trovato”, ha detto la madre. Il 10 luglio, Oscar è arrivato in questo mondo, indossando capelli nero corti lunghi circa 5 cm e pesando poco più di 3,5 chili.

“Non potevamo davvero credere a quanti capelli avesse quando è nato. Non è qualcosa che vedi molto spesso. I suoi capelli erano, e sono, molto spessi e molto neri. Io e Joshua abbiamo i capelli castani, anche se i suoi assomigliano più ai capelli di suo padre che ai miei ”, disse Sara.

La madre di Helsworth, nel Devon, gestisce un negozio di abbigliamento per bambini in città, quindi è ben nota ai residenti locali ma dall’arrivo del bambino la sua reputazione è aumentata.

La gente la conosce come la madre di Mowgli, quindi hanno soprannominato Oscar per la sua lussureggiante criniera come quella del personaggio Disney e protagonista del film Il libro della giungla.

“La gente per strada si avvicina a noi e commenta i bei capelli folti di Oscar”, ha detto Sara. Il piccolo Mowgli ha ricevuto il suo primo taglio di capelli all’età di 8 settimane, ma ora i suoi genitori hanno deciso di non andare contro la sua natura. I capelli di Oscar hanno superato i 15 cm di lunghezza e sembra molto felice di averli.

Per Sara e Joshua, Oscar è il loro grande tesoro e non solo per i suoi capelli lussureggianti ma perché la madre ha avuto una gravidanza piuttosto complicata. Sara ha subito le devastazioni del diabete gestazionale e gravi problemi di stomaco. Dopo questo, vedere il tuo bambino sano è stata la più grande soddisfazione.