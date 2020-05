Per 40 anni ha provato ad avere figli, ma il fato ha voluto che avesse una coppia di gemelli proprio adesso, alla sua sua avanzata età Per 40 anni ha provato ad avere figli, ma il fato ha voluto che avesse una coppia di gemelli proprio adesso, alla sua sua "avanzata" età. Ecco la storia di Margarett

Uno dei sogni più preziosi di molte coppie è l’arrivo di un bambino, ma a volte il tempo passa e per vari motivi non si realizza. In Africa, una coppia ha vissuto questo sogno in un momento che nessuno si aspettava. Margarett Adenuga, 68 anni, e Noah Adenuga, 77 anni, sono i protagonisti di questa storia.

La coppia vive in Nigeria. I due hanno capito che avrebbero passato il resto della loro vita assieme dal primo momento in cui si sono visti. Decisero di sposarsi nel 1974 e realizzarono così il loro desiderio di fondare una bella famiglia. Tuttavia, per quanto ci provassero, Margarett non riuscì a rimanere incinta.

Ciò avveniva da ormai quarantasei anni, ma i coniugi non si arresero mai nonostante l’età avanzata di entrambi. Con grande ottimismo hanno subito tre processi di fecondazione in vitro, purtroppo senza successo.

Gli esperti li avevano già avvertiti del pericolo di una gravidanza per Margarett; preeclampsia, diabete gestazionale, bambini sottopeso o nascite premature erano solo alcune delle complicazioni che potevano insorgere. Finalmente un giorno ricevettero la notizia tanto attesa. Margarett era incinta. Dopo trentasette lunghe settimane, la madre entrò nella sala operatoria dell’Ospedale Didattico dell’Università di Lagos per sottoporsi a un taglio cesareo.

Il Dr. Adeyemi Okunowo, accompagnato da un team di specialisti provenienti da diversi rami medici, si occuparono dell’intervento. Era una gravidanza ad alto rischio che richiedeva molta attenzione e cura, non solo a causa dell’età della madre, ma anche perché la pandemia in atto, poteva causare ulteriori complicazioni.

“È stata fortunata, ma ci sono ancora molte avversità da superare dopo aver dato alla luce un bambino. È un miracolo ”, ha riferito il dott. Okunowo.

Due bambini belli e sani; un bambino ed una bambina venuti per illuminare la vita dei loro genitori. Il padre orgoglioso e felice era presente alla nascita della sua piccola progenie, da sempre sapeva che ci sarebbero riusciti. Margarett è diventata la donna più anziana a diventare madre in Nigeria.

“Sono un sognatore ed ero convinto che questo nostro sogno si sarebbe realizzato”, ha detto Noah.

A livello globale, ci sono precedenti per donne anziane divenute madri, come una donna di 73 anni che ha partorito due gemelli in India l’anno scorso. È certamente un successo per i coniugi Adenuga, i loro gemelli sono nati in buona salute e sono diventati un motivo per ringraziare la vita per un tale dono.