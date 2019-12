Scopre chi è il padre delle sue figlie Dopo diversi anni trova un messaggio anonimo e scopre chi è il padre delle sue figlie. Aveva fatto l'inseminazione artificiale ma non avrebbe mai pensato che il padre fosse lui

Si presume che quando qualcuno si sottopone a trattamenti per la fertilità, devono essere soddisfatte determinate condizioni che devono essere accettate dalle parti coinvolte in questo delicato processo. Il mancato rispetto di una di queste condizioni è esattamente ciò che afferma Maia Emmons-Boring, che ha accusato un medico della fertilità del Colorado di usare il proprio sperma invece di uno sperma anonimo, per far rimanere incinta sua madre quasi 40 anni fa.

Maia , 39 anni, del Texas, ha rivelato che lei e sua sorella hanno almeno cinque fratellastri sconosciuti e generati dal dottor Paul Brennan Jones, un medico della fertilità, che attualmente ha 80 anni. «Non lo nego. Non lo ammetto “, ha detto il dott. Paul. Quando un giornalista ha chiesto a Paul, se avesse realmente generato i figli, ha definito la domanda “impertinente” e si è rifiutatao di rispondere.

Maia ha scoperto che il padre con cui era cresciuta non era il suo genitore biologico dopo aver ricevuto un messaggio da uno sconosciuto nella sua casella di posta da un sito di DNA, alla vigilia di Capodanno dell’anno scorso. “Sembra che siamo molto vicini, quindi credo che siamo fratellastri. Mio padre era un donatore di sperma a Grand Junction, in Colorado, e ho trovato altre tre sorellastre e un fratellastro i cui genitori si sono anche rivolti al donatore nella stessa clinica. ”

Sebbene inizialmente Maia pensasse che il messaggio fosse parte di una truffa, ha attirato la sua attenzione e ha deciso di indagare sull’affidabilità dei test del DNA di quell’entità. I risultati della sua ricerca online convinsero Maia che il messaggio non era una bufala e decisero di informare Tahnee Scott, sua sorella minore, della situazione. Più tardi, entrambe parlarono con la madre, Cheryl Emmons.

“All’inizio nostra madre lo negò e poi nostro padre, che è molto tranquillo e riservato, la interruppe e disse che aveva usato un donatore di sperma per concepirli”, ha rivelato Maia. Cheryl aveva consultato il Dott. Paul, che esercitava dal 1972, per aiutarla a capire perché suo marito avesse sofferto di cancro ai testicoli. Il dottore gli assicurò che avrebbe usato un donatore di sperma anonimo.

La donazione di sperma non era una pratica comune a quel tempo, quindi i medici usavano “campioni freschi” forniti mezz’ora prima della visita della madre da donatori anonimi, ma secondo la causa questo medico usava il proprio sperma. Fu un’inseminazione di successo e persino il dottore aiutò nella nascita di Maia nel 1980. 4

Dopo 5 anni lo stesso dottore eseguì l’inseminazione artificiale e assistette alla nascita di Tahnee. “Maia ha le foto che Paul ha fatto nella sala parto”, ha ricordato Cheryl. Cheryl pensava fosse strano che il dottore non avesse mai incluso suo marito, disse solo loro di stare insieme la notte dell’inseminazione in modo che non sapessero di chi fosse il bambino.

Negli anni seguenti, Paul inviò la lettera occasionale alla famiglia e, in occasione di incontri occasionali e inaspettati in un centro commerciale, mostrò molto interesse nel salutare Maia. Maia decise di scoprire chi fosse suo padre biologico dopo che sua sorella aveva fatto testare il suo DNA e i risultati confermarono che erano state concepite dallo stesso donatore di sperma.

Patty Gray, è un altro paziente del dottore e ha un figlio che potrebbe essere fratellastro di Maia e Tahnee. Shawna Hults è stata concepita da donatori e crede che sia un’altra sorellastra. Dice che il Dr. Paul deve a tutti una spiegazione, dice che se fossero rimasti a Grand Junction, avrebbero potuto sposare i fratelli senza saperlo.

Maisa ha espresso la sua intenzione di lavorare con i legislatori del Colorado per modificare la legge e aprire la possibilità che i medici siano accusati di violenza sessuale in questi casi. È davvero una storia che rivela il grande segreto che questo medico ha nascosto a lungo in modo irresponsabile.