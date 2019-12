Se la prima parola del tuo bambino è papà, significa che ha un buon legame con la mamma La prima parola del tuo bambino è stata papà? Allora c'è qualcosa che devi sapere...

La prima parola del proprio bambino non si scorda mai. È un momento davvero molto emozionante, perché ci dimostra che il nostro piccolo o la nostra piccola sta crescendo. Se le mamme sognano sempre che la prima parola sia mamma, in realtà di solito è papà. Ma è positivo, perché questo vuol dire che hanno un bel rapporto con la figura materna.

Ogni bambino passa nove mesi nella pancia della mamma e quando viene al mondo vive a stretto contatto con la figura materna. La figura del papà è assolutamente fondamentale, per la crescita del piccolo e come aiuto per la sua compagna, perché crescere un figlio insieme è assolutamente fondamentale. E c’è bisogno di tutto l’aiuto possibile. Vederlo crescere e vedere che fa i suoi primi progressi rende orgoglioso ogni genitore, che si sente ripagato di ogni sforzo e di ogni fatica.

Soprattutto per la mamma che ha fatto gran parte del lavoro. E poi chissà perché, ogni bambino dice papà come prima parole. Per molte donne è sconcertante la cosa, ma è assolutamente normale. I primi suoni del bambino devono essere ascoltati come una vibrazione. La pronuncia della lettera “p” è davvero molto semplice, più facile della lettera “m”. A tre mesi i piccoli cominciano con suoni semplici come “oh”, “ah”, “uh”. Mentre a partire dai 4 mesi con il suono “ka” e a 6 mesi iniziano a usare bene lingua, labbra e palato per pronunciare le prime sillabe, che di solito sono proprio “bababa” e “papapa”. Per la gioia di tutti i papà e la disperazione di tutte le mamme.

Per questo motivo dicono papà e non mamma. Ma lo sapete che c’è anche un’altra spiegazione della scienza?

Non dicono mamma perché trascorrono più tempo con noi, ci vedono come persone alla pari, la parola “mamma” non attira la loro attenzione, perché le mamme ci sono sempre per loro, quando invece i papà sono meno presenti, anche se impegnati nella cura dei piccoli proprio come le compagne.

Quindi c’è da dire che, anche se dicono papà come prima parola, in realtà questo vuol dire che il rapporto ocn la mamma è assolutamente perfetto.