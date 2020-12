Sharon Fonseca criticata per un video su Instagram della piccola Blu Jerusalema

La modella Sharon Fonseca e il noto imprenditore Gianluca Vacchi, sono da poco diventati genitori della piccola Blu Jerusalema. Entrambi continuano ad aggiornare i fan, pubblicando post sui loro profili ufficiali Instagram. Profili che contano milioni di Follower. Tra uno degli ultimi momenti condivisi, la neo-mamma ha scelto di mostrare un tenero video del suo compagno mentre da il biberon alla loro bambina.

Tutte le mamme sanno quanto sia facile essere criticate per ogni scelta rivolta ai propri figli. Ci sono persone che non riescono a trattenersi nel dire le proprie opinioni. E forse questo può essere giusto, visto che esiste la libertà di parola. Tuttavia, bisognerebbe imparare ad indossare prima le scarpe degli altri.

Il video di Sharon Fonseca ha suscitato molte critiche sull’allattamento. In molte l’hanno criticata per la scelta del biberon, invece di allattare la bambina al seno.

Il video di Sharon Fonseca su Instagram

Le critiche però sono arrivate senza sapere se Sharon abbia la possibilità di allattare, una fortuna che purtroppo non tutte le mamme hanno. O magari ha scelto di usare un tiralatte per regalare l’emozione al suo compagno di dare da mangiare alla sua bambina. O magari è un’aggiunta di latte artificiale necessario per la crescita di Blu Jerusalema!

Insomma, in un mondo in cui le mamme dovrebbero consigliarsi e sostenersi, si ritrovano vittime degli haters!

L’unica cosa che è fondamentale per la piccola Vacchi, è che la sua mamma e il suo papà la amano da morire. E i due genitori non hanno mai perso occasione per dimostrarlo!

Pochi giorni fa hanno anche condiviso delle bellissime immagini di loro due da bambini, per divertire i loro seguaci e coinvolgerli in un dilemma: a chi somiglia Blu Jerusalema?

Forse è ancora un po’ presto per dirlo, ma non esistono genitori che non siano andati a ricercare le proprie foto da piccini, per vedere le somiglianze con i loro bambini! Non lo avete fatto anche voi? Scommettiamo proprio di si!