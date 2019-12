Sonno dei neonati: i 5 errori da non fare mai Il sonno dei neonati è molto delicato e ci sono almeno 5 errori che le mamme e i papà non devono fare mai e poi mai

Il sonno del neonato è davvero molto delicato e dobbiamo prestare molta attenzione a quello che facciamo e a quello che non facciamo per far crescere sereni i nostri piccoli. E per evitare di impazzire noi. Perché se il sonno del neonato non è regolare ed è disturbato, anche mamma e papà soffriranno delle conseguenze. Proprio loro devono smettere di fare gli errori più comuni che solitamente si fanno.

I neonati di solito dormono tanto. Se siamo fortunati lo fanno anche di notte, ma spesso ci sono piccoli che confondono la notte con il giorno, che non ne vogliono sapere di dormire, che sembrano avere sempre qualcosa in contrario quando è ora di chiudere gli occhi. Ovviamente loro non hanno colpe, si stanno abituando all’ambiente esterno. Spesso siamo noi genitori a commettere con loro degli errori madornali che dobbiamo smettere di commettere.

Ogni bambino è una storia a se

Quante volte altre mamme hanno lodato di fronte a noi i loro figli appena nati che dormono tutta la notte, mentre noi abbiamo delle occhiaie che potrebbero farci da coperta? Siamo magari invidiose e ci chiediamo perché nostro figlio non sia così. Ma non dobbiamo mai commettere l’errore di fare paragoni con altri bambini. E adottare metodi che per altri genitori sono infallibili. Perché ogni bambino potrebbe avere il suo sistema di rilassamento.

Pensare che sarà tutto fantastico

Va bene essere ottimisti, ma dobbiamo mettere in conto che avere un neonato può essere bellissimo, ma anche impegnativo. In particolare per quello che riguarda il sonno. Noi auguriamo a tutte le mamme e a tutti i papà di poter dormire tutta la notte, ma prepararsi a notti in bianco non è male.

Consigli sì o no?

Accettare o no i consigli degli altri? Se sono richiesti ovviamente no, ma nella maggior parte dei casi non sono richiesti. E non fanno altro che far crescere la nostra insicurezza, soprattutto se siamo genitori per la prima volta.

Ascoltate il vostro istinto

L’istinto di ogni mamma e di ogni papà non sbaglia mai. Certo, ascoltate i consigli, ma poi seguite il vostro istinto.

Ascoltate il bambino

Piangendo lui vi manda dei segnali che i genitori non devono mai ignorare o sottovalutare. Impariamo ad ascoltare i nostri bambini!