Mamme ricordatelo: un figlio non va venerato, al contrario va amato ed educato!

Un monito questo che necessita di una premessa: nessun genitore è perfetto e non serve colpevolizzarsi per un errore commesso.

Errori che commettono i genitori: un figlio non va venerato

Non esiste un libretto di istruzioni che viene consegnato alla nascita di un bambino ai genitori e non esistono neanche mamme e papà perfette. Al contrario, sono proprio gli errori a rendere i genitori umani e a creare quei legami così profondi con i bambini.

Tuttavia, ci sono degli errori più o meno gravi che dovrebbero essere evitati, gli stessi che possono ripercuotersi negativamente sulla vita dei più piccoli. Tra questi, il fatto che un figlio non va venerato.

Un figlio non va venerato, ma ascoltato, compreso e educato

Accade spesso che, per mancanza di tempo o per paura di non essere all’altezza del ruolo, un genitore tende ad assecondare il figlio, a osannarlo sempre e a non fargli notare determinati errori.

Ma questi atteggiamenti sono sbagliatissimi: un figlio non va mai venerato, ma amato, come siamo state amate noi dalle nostre mamme. Non saranno, infatti, i regali o i complimenti sprecati che faranno di lui un uomo magnifico.

Quello che davvero cambierà la sua vita, sarà l’amore che sarete in grado di dargli. Pur con qualche consiglio non richiesto, qualche discussione di troppo e qui litigi che tanto vorremmo evitare.

Gli errori di un genitore possono influire sulla crescita

Ma un figlio non va mai assecondato sempre e comunque, un atteggiamento del genere può essere molto deleterio per il futuro di quel bambino che, credendo di essere migliore in tutto e per tutto, si scontrerà troppo brutalmente con la realtà.

Non mentite ai vostri figli, non fategli credere che va sempre tutto bene e che non sbaglia mai. Non trattatelo come un tesoro prezioso da proteggere, ma prendetelo per mano e insegnategli la vita.