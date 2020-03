Tutti nella sala parto sono rimasti sbalorditi quando hanno visto il corpo del bambino "Ho guardato le facce scioccate dei medici in sala parto appena hanno visto il mio bambino, sembravano tutti confusi. Non riuscivo a capire, ma quando ho visto il suo corpo. ho pensato: 'oh mio Dio!'"

Quando un bambino viene al mondo, i genitori e la famiglia lo aspettano con grande gioia . Quando lo vedono, fanno una specie di scansione visiva per assicurarsi che tutto vada bene; Tuttavia, a volte le peculiarità di alcune creature sorprendono molte. Questo è successo con un bambino negli Stati Uniti, nato come mini Wolverine. Anthony Lopez , 28 anni, e Nancy Rivera , 26 anni, formano una bellissima famiglia che vive nel Minnesota. Hanno una figlia di un anno di nome Natalia, ed erano in dolce attesa per il loro secondo bambino. E proprio il 28 gennaio Nancy è stata portata all'Ospedale United di Saint Paul, nel Minnesota, con tutte le indicazioni che era pronta a portare la sua nuova progenie nel mondo. Jonathan, come fu nominato il nuovo membro di López, nacque nella sua borsa amniotica con un peso all'interno dei limiti normali. Ma ciò che sorprese i genitori del neonato, fu la quantità di capelli che coprivano il corpo di suo figlio di intenso colore nero. Le braccia, le spalle, la schiena e le gambe di Jonathan erano piuttosto pelose. La coppia orgogliosa ha scherzato e lo hanno confrontato con un mini Wolverine, il noto personaggio mutante della Marvel Comics. «Non possiamo credere a quanti peli abbia. Jonathan è come un mini Wolverine " , ha detto il padre sorpreso. Gli infermieri, e tutto il personale dell'ospedale sono rimasti anche colpiti dalla peluria del bambino. Anche Natalia è nata con capelli abbondanti ma non con così tanti peli sul corpo. "Quando è uscito per la prima volta, aveva quasi la barba sul viso e alcune persone hanno scherzato sul fatto che si sarebbe rasato prima di iniziare a camminare", ha aggiunto il padre. Durante la gravidanza, Nancy ha fatto tutti gli ultrasuoni, ma nessuno ha mostrato nulla che indicasse questa anomalia. Ma i medici hanno detto che probabilmente i peli sul corpo scompariranno spontaneamente, con bagni quotidiani e il passare del tempo. Gli utenti di Internet sono rimasti molto soddisfatti delle immagini pubblicate sui social network del bambino peloso. "Wow, ha molti peli ", dopo ogni bagnetto ci vorrà una bella rasatura " , ha scherzato un utente. Per ora, i López godono dell'aspetto atipico del loro piccolo mentre, e non smettono di dargli molto amore con la loro bellissima sorella Natalia.