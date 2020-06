Un messaggio nelle scarpe della sposa Le vengono consegnate le scarpe per il suo matrimonio, ma vede qualcosa sotto la suola... in pochi minuti il suo viso si copre di lacrime.

Il matrimonio è un giorno molto importante per chi si ama. Si viene travolti da emozioni e dall’amore della famiglia e degli amici che vengono a festeggiare gli sposi. Ma la sposa, non avrebbe mai immaginato di trovare un messaggio nelle sue scarpe e in pochi secondi si ritrovò in lacrime. Questo è successo a una ragazza di nome Emma la cui madre era deceduta poco prima del suo matrimonio.

Purtroppo la donna ha perso la vita nel 2017, a causa di un cancro terminale. La donna sperava di poter partecipare al giorno più importante di sua figlia, ma così non fu.

Sapeva che le restava poco tempo e aveva scritto una lettera per molte persone a lei care, ma era deceduta prima di poter completare tutte le lettere.

La figlia purtroppo non avrebbe avuto la presenza fisica di sua mamma, ma non immaginava che in un modo o nell’altro sua madre sarebbe comunque stata presente alle nozze.

Quando la sposa ricevette le sue scarpe scopri che erano già state pagate dalla donna defunta. Fu una grande sorpresa, ma niente a confronto con ciò che trovò sotto le suole.

Un bellissimo messaggio di sua madre: “Volevo che avessi un regalo da parte mia il giorno del tuo matrimonio. Le tue scarpe da sposa sono il mio regalo per te. Spero che tu abbia una giornata magica. Tanto amore e abbracci, mamma.”

Come da aspettarsi, la ragazza scoppiò in lacrime, non riusciva a credere alla bellissima sorpresa. La donna defunta aveva contattato il negozio dove sua figlia aveva fatto il primo ordine e il fidanzato della ragazza sapeva tutto, ma non volle rovinare la sorpresa alla sua futura moglie.

“E’ stato l’ordine più emozionante che io abbia mai ricevuto” ha commentato la proprietaria del negozio.

Spesso la vita ci colpisce con tragedie inaspettate, ma altrettanto spesso si ricevono sorprese inaspettate in grado di commuovere i nostri cuori.