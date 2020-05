Un uomo pubblica questa foto con un messaggio insolito, in poche ore è diventata virale. Ecco la storia che si nasconde dietro l’immagine Un uomo pubblica questa foto con un messaggio insolito, in poche ore è diventata virale. Ecco la storia che si nasconde dietro l'immagine

Ogni donna conosce la grande benedizione che ha ricevuto portando dentro al suo grembo una nuova vita. Ma indipendentemente dalla gioia e dalla realizzazione personale che ne derivano, è certamente indiscutibile che al giorno d’oggi le madri devono trovare un’equilibrio tra casa e lavoro per far quadrare i conti dell’economia familiare.

E anche se si parla sempre più della necessità di conciliare casa e lavoro, purtroppo ci sono poche aziende che consentono alle madri di poter svolgere il loro lavoro senza trascurare l’educazione dei loro piccoli.

Ma Melody Jett Blackwell, una madre che di recente ha partorito, stava solo godendo di un momento di pace sulla sua sedia da ufficio, mentre cullava il suo bambino. Il suo capo ha così immortalato la scena che è diventata virale.

Questa donna fortunata ha la possibilità di portare sul posto di lavoro la sua piccola Nora-Jo.

E quando il suo capo l’ha sorpresa nel bel mezzo di un momento così dolce, non ha potuto resistere e l’ha fotografata e condivisa. Ma Melody non sapeva che un’immagine così innocente sarebbe andata in giro per il mondo.

“Abbiamo bisogno di più piccole e grandi aziende che offrano questo servizio per renderci conto che ciò è fattibile, e dovrebbe essere consentito più spesso. I primi mesi di ogni neonato sono così brevi! E no, purtroppo non tornano più. ”Inizia così il post che è diventato virale insieme all’adorabile immagine di Melody.

Il post ha accumulato migliaia di commenti online, ed è stato condiviso a sua volta migliaia di volte.

Il capo di Melody è così flessibile che le permette di fare il suo lavoro da casa, ma anche nei pochi giorni in cui deve andare in ufficio, le permette di portare la sua bambina e prendersi delle pause quando sono necessarie per nutrire la bambina. È veramente esemplare!

“So che non tutti gli uffici e gli ambienti di lavoro sono adatti a bambini e neonati, ma penso che più posti di lavoro possano essere più flessibili di quanto non lo siano ora”, ha detto la madre. “Penso che molte famiglie trovino più logico che un genitore rimanga a casa, invece di andare a lavorare. Ma così facendo perdono gran parte del loro stipendio per pagare l’asilo nido”, ha concluso.