Una gravidanza complicata I medici le dissero che doveva assolutamente interrompere la gravidanza, ma lei si è rifiutata. Ma quando il piccolo è nato...ecco cosa è accaduto

Dopo aver perso il suo primo figlio a causa di una malattia cardiaca congenita, è stata una grande sorpresa per Sharee McCoy, 36 anni, scoprire che era incinta per la seconda volta. La paura del dolore che aveva attraversato la lasciava con molte domande ma celebrava ancora la nuova opportunità di essere madre.

La donna di Granite City, Illinois, seppe della sua gravidanza quando era di otto settimane. La sua piccola Jude era morta a due mesi, quindi la notizia di un nuovo figlio la spaventava ma era determinata a fare tutto il possibile perché quest’altro bambino poteva vivere.

Tuttavia, un avvertimento da parte dei medici causò il collasso del suo mondo. Il suo ovulo si era impiantato nel suo utero nel sito di una precedente cicatrice del taglio cesareo e questo poteva causare una rottura pericolosa per la sua vita o gravi emorragie se avesse portato a termine la gravidanza.

La raccomandazione era di interrompere la gravidanza, ma Sharee non pensò per un minuto di seguire il consiglio, anche se la sua vita fosse in pericolo non avrebbe accecato la luce del suo piccolo.

«Mi hanno detto che dovevo interrompere immediatamente la gravidanza perché la mia vita era a rischio. Dissero che se avessi partorito, il mio utero si sarebbe spezzato e sarei entrata in uno stato di shock e sarei morta … E ho pensato: “Di cosa stanno parlando?” Disse McCoy.

Vedendo che la donna non avrebbe cambiato idea e dopo ore di incontro tra lo staff medico, le offrirono un’alternativa a Sharee. Non è mai stato fatto un processo simile, il team avrebbe cercato di reimpiantare il feto dove doveva trovarsi nell’utero e rinforzare il segmento uterino inferiore, che costituisce la maggior parte della cervice e attraverso il quale passa un bambino durante il parto.

Questa alternativa era una luce alla fine della strada per questa donna che aveva perso il suo primo figlio un anno prima, tuttavia, nessuno le assicurò il successo. In un delicato intervento chirurgico, i medici sono riusciti a eseguire la procedura e l’ovulo del bambino è stato trasferito.

Tutti pensavano che la procedura fosse riuscita, tuttavia a marzo 2017 la donna ha rotto le acque e sono dovuti intervenire con un taglio cesareo d’emergenza. Il suo piccolo Luka è nato prematuro a 31 settimane, la madre ha subito una grave perdita di sangue e la sua vita era in pericolo.

Il peggior incubo dei dottori stava succedendo, la madre fu portata in terapia intensiva in ospedale per essere intubata e sottoposta a una rimozione dell’utero. Mentre Luka ha anche combattuto per la sua vita in un’incubatrice del reparto di terapia intensiva neonatale.

Le infermiere della NICU presso il SSM Health St Mary’s Hospital di St Louis, incerti sul fatto che sarebbe sopravvissuta alla nascita traumatica, portarono il neonato nella camera di McCoy due giorni dopo la nascita per poterla sostenere.

Era la prima volta che madre e figlio si ritrovavano insieme e sono passati due anni da quell’episodio.

Sharee e il suo bambino sono riusciti ad andare avanti. Dopo aver trascorso diversi giorni in ospedale, entrambi sono stati dimessi e la madre ha ringraziato i medici e il resto del personale che le ha salvato la vita e quella del suo piccolo. Luka è l’unico figlio di questa donna che ha seguito il suo istinto e ha scommesso sul dargli la vita.