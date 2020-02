Una richiesta di aiuto per salvare una bambina di 5 anni Chiede disperatamente aiuto per salvare la sua bambina di 5 anni da una terribile malattia. Apre una pagina per raccogliere fondo, ma non si sarebbe mai aspettata che a rispondere alla sua richiesta di aiuto sarebbe stato proprio lui.

Non c’è niente di più importante nella vita della salute. Tuttavia, a volte sono i bambini più piccoli che devono dimenticare di divertirsi, per combattere battaglie ardue contro malattie gravi. Uno di questi coraggiosi angioletti è una bellissima bambina di 5 anni che vive nel Regno Unito, di nome Caitlin Robinson.

Alla piccola le è stato diagnosticato un grave tipo di cancro che minaccia di toglierle la vita e troncare tutti i suoi sogni e illusioni. Sua madre, la 24enne Helen Robinson, ha ricevuto le notizie devastanti all’inizio dell’anno scorso.

Little Caitlin ha un neuroblastoma in stadio 4, una terribile conclusione raggiunta dopo mesi di diagnosi errate da parte di medici che non sono stati in grado di verificare in tempo la causa dell’ematoma che era apparso nell’occhio della piccola.

“Caitlin era una bambina comune che amava giocare a calcio. Tutto è iniziato con un livido nell’occhio che ho immediatamente capito che era strano. Tuttavia, ogni volta che l’ho portata dal medico, hanno detto che le stava crescendo il naso o un osso scheggiato “, ha detto la madre.

Helen, che ha anche un’altra figlia più giovane, deve ora raccogliere l’incredibile cifra di $ 194.000 per aiutare Caitlin a ricevere le cure specializzate in un ospedale nella città spagnola di Barcellona, ​​perché la dolorosa chemioterapia a cui è stata sottoposta la piccola di Manchester non ha avuto risultati.

Fortunatamente, molte persone si sono unite per aiutare a salvare la vita di questa coraggiosa bambina, attraverso una campagna organizzata dalla madre di GoFundMe. Tra questi, la superstar pop Zayn Malik, che ha donato quasi $13.000 per sostenere Caitlin.

“Devo raccogliere fondi per portare mia figlia all’estero, a Barcellona, ​​in modo che possa ricevere un trattamento salvavita che non è disponibile nel Regno Unito. Vi prego, aiutatemi a salvare mia figlia ”, supplica la madre di Caitlin.

Il gentile gesto dell’ex cantante dei One Direction ha portato il fondo per Caitlin a raggiungere l’importo di $ 24.239, finora. C’è ancora molto da raccogliere, ma la madre è fiduciosa di poter raggiungere l’obiettivo con l’aiuto di più angeli lungo il cammino, come Zayn. “Non riuscivo a credere a quello che stavo vedendo. Voglio ringraziare Zayn Malik , gli sono molto grata”, ha detto la madre.

Tutti possiamo mettere un granello di sabbia per aiutare Caitlin a ricevere il suo trattamento, contribuendo a qualsiasi importo nella sua campagna GoFundMe , in modo che possa riprendersi e giocare di nuovo come la bambina allegra che è.