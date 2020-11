L'attività perfetta per le mamme in dolce attesa

Anche se si è il dolce attesa, non per forza di cose bisogna rinunciare all’attività fisica, seppur con qualche attenzione. L’acquagym in gravidanza è consigliato dai dottori e amatissimo tra le future mamme.

I benefici sono tantissimi. Scopriamo insieme quando e fino a che mese praticarla con qualche consiglio per restare in forma anche durante la gestazione.

Fare acquagym in gravidanza: tutti i benefici

Sono molte le mamme che durante il periodo della dolce attesa vorrebbero praticare una qualche attività fisica avendo comunque timore e remore per la salute del bambino.

Ma gli esperti confermano, fare acquagym in gravidanza restituisce alle mamme e ai bambini moltissimi benefici. L’importante è che l’attività sportiva sia praticata in maniera responsabile.

Tonificazione muscolare e riduzione del dolore in fase di travaglio: ecco i benefici principali di questa attività in acqua, che non sono gli unici, ma che basterebbero da soli a convincere ogni futura mamma all’iscrizione in piscina.

Sport in acqua quando si è in dolce attesa: tutti i vantaggi

Una futura mamma lo sa bene, quando il corpo che porta in grembo il bimbo che sta per nascere, inevitabilmente ci si sente appesantite e stanche; e iniziano anche i primi dolori alla schiena.

Tutto questo può essere evitato o comunque contenuto grazie a una disciplina sportiva come quella dell’acquagym, ideale anche per le mamme meno sportive.

La resistenza offerta dall’acqua consente una facilità di movimento ma soprattutto la possibilità di ottenere una tonificazione superiore rispetto all’attività svolta fuori dalla piscina.

I vantaggi sono visibili sono visibili soprattutto a livello di schiena, bacino e perineo, ovvero quelle parti del corpo maggiormente interessate dalla gravidanza.

L’acquagym in gravidanza è anche rilassante: perché non provare subito?

Infine, e non per ultimo, l’acquagym si rivela un’attività davvero rilassante. Tutto merito dei gesti lenti e dei suoni ovattati dell’acqua che consentono le future mamme di entrare a contatto con il proprio bambini.

Esercizi mirati, pensati dagli esperti, consentono alle mamme che scelgono di fare acquagym in gravidanza di rilassarsi nell’acqua grazie a movimenti che rilasciano endorfine, gli ormoni responsabili della felicità.