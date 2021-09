Le campanelle stanno per suonare, le scuole degli istituti stanno per riaprirsi, i nostri ragazzi stanno per tornare a studiare e a crescere insieme a compagni e professori, salutati mesi fa per le vacanze estive. Quale zaino scuola comprare per il nuovo anno scolastico? Per ragazze dallo stile fashion, abbiamo in serbo una carrellata di idee davvero glamour.

HANXIUCAO Zaino scuola Per Ragazza

Fonte foto da Amazon

HANXIUCAO per tutte le ragazze trendy e glamour propone il suo zaino scuola rosa e nero, disponibile eventualmente anche in altre tonalità di colore. Ideale per chi ha bisogno di una borsa dalle grande capacità, il tessuto è morbido e idrorepellente, carino e fashion. Una borsa versatile e multifunzionale, che include una tasca principale, tre tasche frontali con cerniere e due tasche laterali. Nella parte principale c’è anche una speciale protezione per il laptop e altre due per documenti o matite.

Uno zaino in grado di mantenere in ordine tutto quanto, dentro uno zaino con comode chiusure a fibbia e anche un simpatico charm esterno. Lo zainetto triangolare è rinforzato, robusto, resistente.

Seven Zaino Sdoppiabile, Glossy Girl

Fonte foto da Amazon

Il marchio Seven propone il suo zaino sdoppiabile, con cuori e tonalità glossy. Capiente (21 litri chiuso, 28 litri aperto), le dimensioni sono perfette per tutte le età e per ogni classe frequentata. Lo zaino è estensibile, con zip laterale, fibbie con sgancio a pressione centrale per aprire e chiudere facilmente lo zainetto. La chiusura è con blocco a pressione.

Di fronte una tasca frontale e una sulla pattina garantiscono di conservare tutto in ordine e sempre a portata di mano. Gli spallacci sono imbottiti e rivestiti in tessuto e in rete traspirante. Anche lo schienale Ergosystem è imbottito e rivestito in morbido tessuto. Così garantisce il massimo comfort quando si porta sulle spalle, anche per mantenere stabile tutto il contenuto presente all’interno della borsa.

Vans Ss20 Old SKOOL III

Fonte foto da Amazon

Direttamente da Vans ecco lo splendido modello Vans Ss20 Old SKOOL III, disponibile in diverse colorazioni, per far felice ogni studente. Lo zaino per la scuola dispone di un ampio scomparto principale, di una custodia per laptop che è perfetto per i modelli con schermi da 15 pollici. Il materiale esterno è il poliestere, come la fodera interna. Le chiusure sono con robuste e pratiche zip, mentre gli spallacci sono imbottiti e dal taglio dritto.

NAPAPIJRI Voyage Re Luggage Carry-On Luggage

Fonte foto da Amazon

Anche Napapijri ha in serbo per noi uno zainetto per la scuola e per il tempo libero unisex, disponibile in diverse varianti di colore, qui sopra in un bellissimo viola. La capacità è di 20.8 litri, per uno zaino in materiale sintetico con chiusura a cerniera, morbidi spallacci e design lineare. Lo zaino solitamente preferito dai ragazzi che vanno alle medie o alle superiori. Il marchio italiano con il brand dalle sonorità finlandesi e la bandiera norvegese propone materiali di altissima qualità per uno zaino che dura nel tempo.

BTS Unisex Zaino scuola Impermeabile

Fonte foto da Amazon

Il marchio APHT propone la sua serie di zaini per la scuola e il tempo libero in colori alla moda, leggeri e con materiali di altissima qualità. Per chi ama farsi notare a scuola o in palestra, ecco una borsa modaiola e super cool, il perfetto regalo per tutti i ragazzi che inizieranno a breve il loro percorso scolastico. Lo zaino è in poliestere, con chiusura a cerniera e grande capacità interna, per venire incontro a ogni esigenza. Le spalline sono imbottite e regolabili, per un trasporto sempre confortevole.

Wadirum Zaino della scuola

Fonte foto da Amazon

Per chi ama lo stile floreale (ma sono disponibili anche altre stampe, Wadirum propone lo zaino per la scuola in poliestere impermeabile di altissima qualità, con cerniera robusta e liscia e fodera in nylon iper resistente. Lo zaino è dotato di scomparto principale con cerniera, molto ampio e comodo da aprire, e di altre tasche frontale e laterali per tenere sempre tutto in ordine e a portata di mano. Gli spallacci sono regolabili con imbottitura in rete e schienale imbottito in rete, per il massimo del comfort. Lo zaino è leggerissimo e all’interno è dotato di diversi scomparti.

Eastpak Pinnacle Zaino

Fonte foto da Amazon

Dal mondo Eastpak, lo zaino per la scuola Pinnacle in grigio (Sunday Grey). La borsa è dotata di due scomparti principali, uno più ampio ideale anche per computer e tablet e uno più piccolo, così come di una comoda tasca frontale. Realizzato in poliestere al 100%, è organizzato in maniera tale da avere sempre tutto al suo posto. Sia gli spallacci sia lo schienale sono imbottiti. Ideale per l’uso quotidiano e per avere con sé tutto il necessario, gli spallacci si possono regolare.

Zaino per Computer Portatile con caricatore USB

Fonte foto da Amazon

RJEU propone in colori e stampe differenti il suo zaino con caricatore USB dalle grandi capacità, con tasche funzionali e apertura a borsetta. All’interno c’è una pratica tasca per il laptop, una in rete e una tasca con cerniera di sicurezza sul retro. La porta di ricarica USB è posta sul lato dello zaino, con cavo di ricarica integrato. La power bank ovviamente non è inclusa. Lo zaino è davvero molto leggero e pratico, comodo non pesa sulle spalle, visto che gli spallacci sono imbottiti e lo schienale è in materiale traspirante.

Zaini Scuola Elementare Ragazze

Fonte foto da Amazon

Se lo zaino è per una bambina della scuola elementare, IvyH propone il suo modello viola con unicorno astronauta e disegni simpatici e divertenti. Lo zainetto è realizzato in nylon e fibra resistenti. Facile da pulire, è morbido, traspirante e comodo. Ideale per la scuola e il tempo libero, è dotato di una doppia cerniera per facilitare l’apertura. Gli spallacci sono regolabili e morbidi.

Cartelle e zaini per la scuola

Fonte foto da Amazon

Il marchio Z&Q propone la sua gamma di zaini comodi da trasportare, con spallacci imbottiti, schienale morbido e impugnatura resistente. La chiusura è una pratica cerniera, per uno zaino resistente ideale per la scuola: contiene una tasca principale, due scomparti laterali, una tasca frontale con cerniera, 4 tasche interne. La borsa è rigida.

Buono shopping a tutti!