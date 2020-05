A new way to love, la campagna fashion fatta su skype Una campagna digital pensata e realizzata per raccontare una nuova normalità

Nuove necessità ci hanno portato ad adattarci a modi diversi di vivere lo spazio, le connessioni e le nostre giornate. Insieme a Leonardo Pasquinelli e Le Officine Fotografiche, il brand ha trovato un modo per andare oltre le distanze e vivere con GUMDESIGN una nuova quotidianità.

Nasce così A new way to love, una campagna digital pensata e realizzata per raccontare una nuova normalità attraverso uno shooting realizzato interamente su skype, dove la modella indossa mascherine le cui fantasie ripercorrono i temi utilizzati per la collezione SS 20. Un parallelismo velato, volto a cogliere l’essenza di ciò che stiamo vivendo con una forte identità espressa in scatti autentici.

Un racconto per immagini a distanza, al tempo del Covid-19. Leonardo Pasquinelli ha realizzato un servizio fotografico come racconto narrativo che va al di là della qualità o della risoluzione delle immagini. Una storia scattata con altri mezzi. Leonardo ha fotografato una modella in diversi momenti della giornata, nell’intimità della sua casa e dei suoi spazi, usando il portatile come fosse la sua macchina fotografica per una campagna digital dal sapore autentico dove la percezione della realtà ha preso consapevolmente una direzione iper realistica.