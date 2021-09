Look fashion e glamou per il ritorno a scuola

Quali sono i capi di abbigliamento scuola perfetti per poter tornare a scuola? Il back to school è alle porte e i nostri ragazzi sono alle prese non solo con zaini e accessori di varia natura. Fondamentale anche l’outfit che sfoggeranno il primo giorno di scuola per non passare inosservati. Magari sono settimane che ci stanno pensando, perché non aiutarli?

Per i ragazzi e le ragazze di ogni età, ecco una serie di outfit casual e comodi da indossare a scuola. Perché tra i banchi meglio avere qualcosa di comodo e confortevole. E poi i nostri ragazzi amano indossare felpe, pantaloni comodi, capi in denim e ovviamente ai piedi le immancabili sneakers.

Oggi ti proponiamo una serie di outfit casual ideali per il ritorno a scuola che si possono comodamente acquistare su Amazon, magari anche in offerta.

Playstation Felpe con Cappuccio per Ragazzi

Tutti i ragazzi amano giocare ai videogame, in particolare alla Playstation. Ecco una felpa davvero glamour, nera con cappuccio, disponibile in diverse taglie. Fa parte della collezione di abbigliamento ufficiale della console. La felpa è in morbido e fresco cotone, con stampa grafica con logo, nome e disegno del joystick, tutto in bianco.

Il capo di abbigliamento per ragazzi è 100% in puro cotone: il tessuto è davvero molto leggero e questo rende il capo ideale per essere indossato tutto il giorno, in ogni stagione. Le taglie sono perfette dai 7 ai 15 anni. Lo stile sportivo si abbina facilmente a jeans e pantaloni di tuta, con sempre gli sneakers ai piedi.

Levi’s Ribcage Straight Ankle Jeans Donna

Dall’universo Levi’s ecco i pantaloni in denim ideali per poter andare anche a scuola. I pantaloni nei colori Georgie e Black Sprout sono realizzati in cotone al 99%, con l’1% di Elastan. La chiusura è a bottone, mentre la vestibilità è regolare, dritta sulla gamba, lasciando scoperta la caviglia, così da indossare scarpe da ginnastiche alte.

Levi’s Kids Maglione Bambina

Oltre ai pantaloni in denim, il marchio di moda Levi’s, che piace davvero moltissimo ai ragazzi, propone anche una serie di t-shirt e anche di comode e pratiche felpe, molto morbide, dal materiale unico. Le maglie sono fatte al 60% in cotone e al 40% in poliestere e si possono comodamente lavare in lavatrice. Disponibili in Red and white e in Deep Teal, si possono acquistare nelle taglie dai 2 ai 16 anni. Così da vestire ogni bambino e ogni ragazzo con semplicità.

Felpe Con Cappuccio Per Bambini

Per tutti gli amanti di videogame e di personaggi dei cartoni animati, ecco un set completo di pantaloni e felpa con cappuccio. Il tessuto è morbido e comodo da indossare: il materiale usato è il 65% cotone, il 35% poliestere. Felpa a manica lunga dallo stile sportivo, in abbinamento con un pantalone dello stesso materiale. Ideale per bambini e anche per i ragazzi, il look perfetto per tornare a scuola.

Maglione a Maniche Lunghe Maglione Gatto

Il marchio Ematop per tutte le appassionate di animali propone il suo maglione a maniche lunghe con stampa di gatto nero dolcissima. La maglia è a girocollo, perfetta per l’autunno e per l’inverno. La felpa ha uno stile vintage ed è disponibile in diversi modelli. Il materiale è morbido, delicato sulla pelle, avvolgente, inoltre è traspirante e trattiene l’umidità. Disponibile dalla taglia alla S alla XL, la felpa per ragazze è perfetta per essere abbinata a un bel paio di jeans.

Pantaloni Stile Hipster Jeans

Per uno stile hipster, ecco un modello di pantaloni in jeans davvero molto lungo: in denim, dallo stile urban, ecco un modello che gli adolescenti adoreranno, anche perché è disponibile in diversi colori e in tantissime taglie. La vestibilità è davvero molto ampia, i jeans sono decisamente larghi e hanno due tasche frontali laterali e anche due tasche posteriori. Un mix di cotone, per un pantalone con chiusura e cerniera in stile cargo altamente resistente, traspirante e adatto per ogni stile.

My Hero Academia Todoroki Shoto T-Shirt

Direttamente dal mondo My Hero Academia, ecco la t-shirt dedicata a uno dei suoi protagonisti, l’amatissimo Todoroki. La maglietta è realizzata in cotone e poliestere, dal design moderno e all’avanguardia. Il materiale è elastico, così è facile da indossare e più comodo, mentre la stampa 3D utilizza solo inchiostri ecologici, così nonn sbiadisce mai. Una t-shirt adatta per uno stile casual e sportvo e per andare a scuola ogni giorno (ma perfetto anche per mamme e papà amanti degli anime, visto che la taglie vanno dalla XS alla 4XL). Ideale da abbinare a leggings, jeans e joggers.

Maglietta con Maniche Lunghe con spalle scoperte

Stile davvero glamour, per questa maglietta a maniche lunghe che lascia le spalle scoperte, ideale per la scuola e il tempo libero. Casual e pratico, il capo di abbigliamento è disponibile in Army Green, Nero e Wine Red. Uno stile che è facile da abbinare con tantissimi altri capi di abbigliamento e che si può indossare da mattina a sera.

Camicetta da donna a maniche lunghe, con scollo a cascata

Blu, rosa e grigio. I tre colori in cui è disponibile questa bella camicetta da donna con maniche lunghe, elegante e femminile ma non troppo, ideale per l’autunno. Ideale per gli adolescenti, si può abbinare a un paio di jeans comodamente. Lo stile è perfetto anche per la scuola per poter sfoggiare un mood davvero all’avanguardia.

Attack on Titan Giacca di jeans

Per tutti i ragazzini appassionati di Attack on Titan, ecco la giacca in denim, dedicata all’anime giapponese, con parti in felpa e cappuccio. Un capo di abbigliamento ideale per poter affrontare la stagione autunnale con uno stile assolutamente unico. Il capo è in denim di alta qualità, leggero, traspirante, morbido.

Comodissimo da indossare, il giubbotto è disponibile in diverse taglie. Ideale per i look casual e sportivi, per andare a scuola è semplicemente perfetto come outfit. Si lava anche in lavatrice, quindi anche per mamma e papà è perfetto.

Buon ritorno a scuola!